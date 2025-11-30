Μέσα σε αυτοκίνητο καθοδόν για το μαιευτήριο γέννησε η Ζαχαρένια Σμαραγδή στο Ηράκλειο Κρήτης. Μαζί με τον σύντροφό της Πέτρο Δαφνομήλη μίλησαν στο Creta24 για τις απίστευτες στιγμές που έζησαν όταν τα ξημερώματα της Κυριακής (30/11) ξεκίνησαν οι πρώτοι πόνοι.

Το ζευγάρι ετοιμάζονταν να υποδεχτεί την κόρη του στις αρχές του Δεκέμβρη, όμως η νεογέννητη μικρή είχε διαφορετικά σχέδια.

Η περιπέτεια του ζευγαριού

Ήταν περίπου 4 τα ξημερώματα όταν η Ζαχαρένια κατάλαβε τους πρώτους πόνους. Ήρεμη, λόγω της εμπειρίας της αφού είναι μητέρα ενός ακόμα παιδιού, ενημέρωσε τον σύζυγο, τον γιατρό και τη μαία της και άρχισε σιγά-σιγά να ετοιμάζεται, θεωρώντας υπήρχε χρόνος.

Στις 6:40 ξεκίνησαν από το σπίτι τους στην Παντάνασσα, για το μαιευτήριο, όμως ένα τέταρτο αργότερα και ενώ βρίσκονταν στο ύψος του Εσταυρωμένου, η γυναίκα κατάλαβε πως είχε έρθει η ώρα.

Ο σύζυγός της σταμάτησε το αυτοκίνητο στην άκρη του δρόμου όταν η Ζαχαρένια του είπε «Πέτρο έρχεται το μωρό».

«Δύο φορές έσπρωξα και γεννήθηκε», δήλωσε στο Creta24, η μητέρα της μικρής που γεννήθηκε 7:01.

Δεν είχε προλάβει καν να μεταφερθεί στο πίσω κάθισμα. Η μικρούλα γεννήθηκε στη θέση του συνοδηγού. «Όλα έγιναν σε λίγα λεπτά», δήλωσε ο πατέρας.

Η επικοινωνία του ζευγαριού με τον μαιευτήρα

Καθοριστικό αλλά και καθησυχαστικό ρόλο στη διαδικασία έπαιξε ο μαιευτήρας της Ζαχαρένιας, Αλέξανδρος Ζερβάκης αλλά και η έμπειρη μαία της, με τους οποίους βρισκόταν σε συνεχή επικοινωνία. Τους είπαν να κρατήσουν το μωρό ζεστό και να συνεχίσουν για το μαιευτήριο. Ο Πέτρος έβγαλε πετσέτες από την βαλίτσα τους, με τις οποίες τύλιξαν την μικρούλα, για να είναι ζεστή στην αγκαλιά της μητέρας της.

Είπα στον Πέτρο "ηρέμησε και τρέχα!", δήλωσε η Ζαχαρένια, η οποία τόνισε πως ο τρόπος που λειτούργησε ο σύζυγός της την βοήθησε πολύ να παραμείνει ήρεμη. Ο ευτυχής πατέρας με αλάρμ και κόρνες κατάφερε μέσα με λίγο χρόνο να φτάσει στο μαιευτήριο.

Μητέρα και μωρό έλαβαν την απαραίτητη φροντίδα. Το κοριτσάκι βάρους 2,875 κιλών, αλλά και η μητέρα χαίρουν άκρας υγείας, ενώ ο πανευτυχής πατέρας βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό τους.