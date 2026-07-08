Κρήτη: Εντοπίστηκε νεκρός ο αγνοούμενος ψαροντουφεκάς στα Σφακιά

Νεκρός εντοπίστηκε ο 65χρονος ψαροντουφεκάς που αγνοούνταν από το απόγευμα της Τρίτης στα νότια της Κρήτης. Η σορός του εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Φραγκοκάστελλου και Ροδάκινου, έπειτα από πολύωρες έρευνες

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, τραγικά έληξε η επιχείρηση αναζήτησης του 65χρονου υποβρύχιου αλιέα, τα ίχνη του οποίου είχαν εξαφανιστεί από το απόγευμα της Τρίτης στα νότια της Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ του λιμανιού του Φραγκοκάστελλου και του λιμανιού του Ροδάκινου, στα όρια του Ρεθύμνου με τα Σφακιά.

Προκειμένου να ανασυρθεί η σορός του στήθηκε επιχείρηση από το Λιμενικό Σώμα, στην οποία συμμετείχε περιπολικό και ναυαγοσωστικό σκάφος, ενώ στις έρευνες συνέδραμαν επίσης εναέριο μέσο της Frontex και αλιευτικό σκάφος, τα οποία συμμετείχαν από την πρώτη στιγμή στις προσπάθειες εντοπισμού του αγνοούμενου.

Πλέον, αναμένεται να ακολουθήσει η προβλεπόμενη διαδικασία αναγνώρισης της σορού.

Το ίδιο μέσο μεταδίδει ότι ο 65χρονος είχε καταγωγή από την Πελοπόννησο, ωστόσο βρισκόταν κάθε καλοκαίρι τα Σφακιά μαζί με τη σύζυγό του, η οποία έχει καταγωγή από την Κρήτη.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα μέσα στην ημέρα είχαν εντοπιστεί στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Πλακιά το ψαροντούφεκό του, καθώς και ο πλωτός σημαντήρας που χρησιμοποιούσε, ευρήματα που είχαν στρέψει τις έρευνες στη συγκεκριμένη θαλάσσια ζώνη.