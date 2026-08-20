Σε «Γολγοθά» εξελίσσεται η αναζήτηση κατοικίας προς ενοικίαση, σε ολόκληρη τη χώρα. Αυτή τη φορά οι καταγγελίες έρχονται από την Κρήτη και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο, όπου δυστυχώς κάποιος που αναζητά κατοικία καλείται να βρεθεί αντιμέτωπος, πέρα από τις αδιανόητα υψηλές τιμές των ενοικίων και την τεράστια έλλειψη διαθέσιμων κατοικιών. Πολλά σπίτια διατίθενται αποκλειστικά για βραχυχρόνια μίσθωση (Airbnb), ενώ δεν είναι λίγες οι αγγελίες που απευθύνονται «αυστηρά μόνο σε φοιτητές».

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Καταγγελίες για παραπλανητικές αγγελίες

Σύμφωνα με καταγγελίες στο ekriti.gr, υπάρχουν περιπτώσεις όπου μεσίτες αναρτούν αγγελίες κατοικιών με φωτογραφίες, είτε επεξεργασμένες με τεχνητή νοημοσύνη είτε από εντελώς διαφορετικά σπίτια.

Όταν, στη συνέχεια, ο υποψήφιος ενοικιαστής ενδιαφερθεί και ζητήσει να δει το ακίνητο, αντικρίζει μια δοαφορετική εικόνα, καθώς όπως καταγγέλλεται, η απάντηση είναι «αυτό έχουμε διαθέσιμο».

Άλλοι πολίτες καταγγέλλουν ότι, ενώ περιγράφουν με σαφήνεια τα χαρακτηριστικά που αναζητούν σε ένα σπίτι, οι μεσίτες τους παρουσιάζουν ακίνητα που δεν έχουν καμία σχέση με τις ανάγκες τους. Όταν, δε, εκφράσουν τα παράπονά τους ακούν φράσεις όπως «με τα χρήματα που δίνετε, μόνο κάτι τέτοιο μπορείτε να βρείτε, δυστυχώς».

Καταγγελίες για πιέσεις στους ιδιοκτήτες να αυξήσουν τις τιμές

Οι καταγγελίες για τις πρακτικές ορισμένων μεσιτών στο Ηράκλειο, όμως, δεν προέρχονται μόνο από υποψήφιους ενοικιαστές. Αντίστοιχα παράπονα εκφράζουν και ιδιοκτήτες ακινήτων. Όπως καταγγέλλουν ορισμένοι, μόλις αναρτήσουν αγγελία για ένα σπίτι που επιθυμούν να ενοικιάσουν, δέχονται δεκάδες τηλεφωνήματα από μεσίτες που προτείνουν να αναλάβουν το ακίνητο.

Μάλιστα, όταν το σπίτι προσφέρεται σε μια λογική, για τα σημερινά δεδομένα, τιμή, υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι ιδιοκτήτες ακούν από μεσίτες το χαρακτηριστικό «γιατί το έχεις τόσο χαμηλά; Ανέβασέ το αφού άλλοι αντίστοιχο σπίτι το δίνουν στην τάδε τιμή».

Ένα ακόμη ζήτημα που προκαλεί αντιδράσεις αφορά την αμοιβή των μεσιτών. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων που καταγγέλλονται, η μεσιτική αμοιβή καταβάλλεται αποκλειστικά από τον ενοικιαστή. Δηλαδή, ο άνθρωπος που αναζητά ένα σπίτι καλείται, εκτός από την εγγύηση και το πρώτο ενοίκιο, να καταβάλει και ένα επιπλέον ενοίκιο ως μεσιτική αμοιβή.

Μάλιστα, ιδιοκτήτες επιβεβαιώνουν ότι δέχονται τηλεφωνήματα από μεσίτες οι οποίοι τους προτείνουν να αναλάβουν το ακίνητο, ξεκαθαρίζοντας ότι «εσύ δεν θα πληρώσεις τίποτα, θα πληρώσει ο ενοικιαστής». Αυτό σύμφωνα με τις καταγγελίες, συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια καθώς παλαιότερα και στο Ηράκλειο, η μεσιτική αμοιβή ήταν και από τις δυο πλευρές.