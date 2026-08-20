«Να σου ρίξει κι άλλο βιτριόλι, καλά σου έκανε» – Η Ιωάννα Παλιοσπύρου απαντά στο φρικτό μήνυμα που δέχτηκε στα social

Τα τελευταία έξι χρόνια μετά την επίθεση που δέχτηκε με βιτριόλι, η Ιωάννα Παλιοσπύτου παλεύει να ξαναχτίσει μια καθημερινότητα και να προχωρήσει μπροστά. Η δύναμή της έχει αποτελέσει έμπνευση για πολλούς, ωστόσο πρόσφατα ήρθε αντιμέτωπη με ένα χυδαίο και κακοποιητικό σχόλιο, στο οποίο απάντησε δημόσια.

Ο αποστολέας του «εύχεται» απειλητικά στην Ιωάννα Παλιοσπύρου να επαναληφθεί η επίθεση με βιτριόλι όταν αποφυλακιστεί η δράστρια.

Συγκεκριμένα, το μήνυμα αναφέρει: «Μας ζάλισες κορίτσι μου, είναι πολύ σπαστικό συνέχεια να ανεβάζεις πράγματα άσχετα. Πόσο θα μου άρεσε να βγει η άλλη απ’ τη φυλακή να σου ρίξει κι άλλο βιτριόλι. Μας το παίζεις και κάποια όλη την ώρα, απ’ το πρωί μέχρι το βράδυ πράγματα. Κάτσε λίγο στ’ αυγά σου. Ο κόσμος δεν έχει να φάει κι εσύ όλη την ώρα ανεβάζεις. Καλά σου έκανε και σου έριξε βιτριόλι. Φαντάζομαι πριν πως ήσουνα σπαστική γυναίκα, γι’ αυτό σου έριξε βιτριόλι. Πολύ καλά σου έκανε».

Με ψυχραιμία, παρά την ευθεία απειλή, η Ιωάννα Παλιοσπύρου επέλεξε απλά να απαντήσει: «Δημήτρη μου, γιατί έτσι παλικάρι μου; Αν πεθάνω εγώ, θα βελτιωθεί η δική σου ζωή;».

Το μήνυμα που δέχτηκε η Ιωάννα Παλιοσπύρου | Instagram/ ioanna_paliospirou