Μυριέλλα Κουρεντή: «Η Παναγία μού έστειλε την απάντηση - Συνειδητοποίησα ότι η αγιοσύνη δεν είναι κάτι άπιαστο»

«Πριν από τρία χρόνια πέρασα μια πολύ δύσκολη περίοδο της ζωής μου που δεν ήμουν καλά ούτε σωματικά, ούτε ψυχικά» εξομολογήθηκε σε βίντεό της στο TikTok η ηθοποιός Μυριέλλα Κουρεντή εξηγώντας πως όταν ανέκαμψε σωματικά, ψάχνοντας για ένα βιβλίο έπεσε πάνω σε ένα άλλο που της δημιούργησε την ανάγκη να αποκτήσει πνευματικό.

«Από τότε που θυμάμαι τη ζωή μου, τη μεγαλύτερη οικειότητα την είχα πάντα με την Παναγία. Αποφάσισα να βάλω στην προσευχή μου το αίτημά μου και της ζητούσα κάθε βράδυ, για έναν ολόκληρο μήνα, να μου στείλει έναν αληθινά πνευματικό άνθρωπο, όπως ο γέροντας αυτός, να πηγαίνω να εξομολογούμαι αλλά και να με καθοδηγεί πνευματικά, γιατί το είχα πολύ μεγάλη ανάγκη και το έχω μεγάλη ανάγκη. Πιστεύω ότι θα το έχω όλη μου τη ζωή πλέον.

Κατάλαβα ότι είναι πολλά που δεν πρέπει να αφήνουμε πάνω μας, αλλά πρέπει να τα εναποθέτουμε στα χέρια του Θεού. Κι ένας αληθινά χαρισματικός γέροντας είναι τα χέρια του Θεού», ανέφερε αρχικά εξηγώντας στη συνέχεια πως δύο άνθρωποι της σύστησαν τον ίδιο πνευματικό.

«Οπότε προσευχόμουν έναν ολόκληρο μήνα και μια μέρα πηγαίνω σε μια φίλη μου και της εξομολογούμαι για πρώτη φορά –και μάλιστα της ζήτησα να μη με κοροϊδέψει– ότι θέλω να βρω έναν πνευματικό, να πηγαίνω να εξομολογούμαι.

Και με το που της το λέω, μου λέει: “Γιατί δεν πας στον δικό μου, που είναι δίπλα στο σπίτι σου;”. Της λέω: “Ορίστε;”. Μου λέει: “Ναι, τον λένε έτσι, είναι ιερομόναχος από το Άγιο Όρος, πνευματικός γέροντάς του ήταν ο Γέροντας Ιωσήφ Βατοπεδινός, που έχει αγιάσει, αλλά θα τον αγιοκατατάξει η Εκκλησία σύντομα» αναφέρει στο βίντεό της η Μυριέλλα Κουρεντή.

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Και συνεχίζει: «Πάω σπίτι μου και λέω στη μαμά μου: “Μαμά, μαμά, βρήκα πνευματικό” και μου λέει: “Περίμενε, σου βρήκα εγώ”. Και λέω: “Εμένα είναι δίπλα στο σπίτι”. Και μου λέει: “Και εμένα είναι δίπλα στο σπίτι”. Τη ρώτησα πώς τον λένε και μου είπε τον ίδιο.

Της τον πρότεινε ένας φίλος μου, ο Γιώργος, που έχω να τον δω πολλά χρόνια και τον είδε η μητέρα μου στο σούπερ μάρκετ. Το συγκλονιστικό είναι ότι οι δύο αυτοί άνθρωποι δεν γνωρίζονται μεταξύ τους. Η Μαρκέλλα με τον Γιώργο. Οπότε μου την έστειλε την απάντηση η Παναγιά και μάλιστα ήταν ακριβώς δίπλα στο σπίτι μου».

Στη συνέχεια του βίντεο της φανερά συγκινημένη, η Μυριέλλα Κουρεντή αποκαλύπτει: «Θυμάμαι να πηγαίνω πρώτη φορά και να χτυπάει η καρδιά μου τόσο δυνατά…Μπήκα να εξομολογηθώ στις 11 το βράδυ. Δε θα ξεχάσω ποτέ την πρώτη στιχομυθία που είχα με τον Γέροντά μου, που με ρώτησε πώς με λένε. Του είπα το όνομά μου και με ρώτησε πότε γιορτάζω. Του είπα ότι η γιαγιά μου το γιόρταζε τον 15Αύγουστο με την Παναγία, αλλά δεν υπάρχει Αγία Μυριέλλα. Με κοίταξε και μου είπε, “Ωραία, καιρός να κάνουμε”…

Εμένα. Να εννοεί εμένα, την πιο αμαρτωλή από όλους. Αυτή η ατάκα μου άλλαξε τη ζωή. Συνειδητοποίησα ότι η αγιοσύνη δεν είναι κάτι άπιαστο. Για πρώτη φορά στη ζωή μου άρχισα να αποκτώ πρότυπα. Διάβαζα βίους αγίων και έλεγα "αυτοί πραγματικά αξίζουν". Μέχρι τώρα δεν είχα αληθινά πρότυπα. Ποτέ δεν είχα νιώσει την ανάγκη να θέλω να μοιάσω σε κάποιον ή να ακολουθήσω κάτι που έλεγε κάποιος άλλος. Αλλά αυτή η ελπίδα ότι έχω μια ψυχή που είναι αιώνια και μπορώ με τη βοήθεια του Κυρίου και την Παναγία να μου τη σώσουν και να κάνω κάτι κι εγώ για αυτό με συγκλόνισε».