Κρήτη: Η βόμβα «μύριζε» πλεκτάνη - Οι επαφές που οδήγησαν στην εξάρθρωση του κυκλώματος ενστόλων

Τη στιγμή που εξελίσσεται η μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στην Κρήτη, έχουν γίνει 48 συλλήψεις από τους αστυνομικούς της Δίωξης Εγκλημάτων Χανίων για κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά και όπλα ενώ φέρεται να συμμετείχε και σε υποθέσεις εκβιασμών.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του STAR, ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι κι ένας αστυνομικός από το Ρέθυμνο, αλλά και δυο στρατιωτικοί, ο ένας του πολεμικού ναυτικού και ο άλλος της πολεμικής αεροπορίας.

Ανάμεσα στα όσα έχουν εντοπιστεί και κατασχεθεί στα λημέρια τους περιλαμβάνονται ποσότητες κάνναβης και κοκαΐνης, μολονότι τα ακριβή μεγέθη δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Κρήτη: Έκανε «μπαμ» το κύκλωμα

Επιπλέον, κατασχέθηκαν πολεμικά τυφέκια, πιστόλια και οχήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες του μέσου, το «κουβάρι» της εγκληματικής πλεκτάνης με «πλοκάμια» σε αστυνομία και στρατό, άρχισε να ξετυλίγεται πριν από ένα χρόνο.

Αρχές του 2024, ένας εκρηκτικός μηχανισμός είχε μπει σε σπίτι αστυνομικού στα Χανιά και εξερράγη. Τότε οι συνάδελφοί του άρχισαν να ξεσκονίζουν το ιστορικό των συλλήψεών του, για να δουν εάν υπήρχε κάποιο άτομο που θα μπορούσε να είχε προβεί σε εκδικητικό χτύπημα.

Οδηγήθηκαν σε κακοποιό που είχε συλληφθεί για διακίνηση ναρκωτικών και εξέτιε ποινή. Ωστόσο, από τις επανασυνδέσεις του, βρέθηκαν στην αποκάλυψη της νέας εγκληματικής οργάνωσης που ένα χρόνο μετά κατάφεραν οι αστυνομικοί να εξαρθρώσουν και σήμερα να προχωρήσουν σε δεκάδες συλλήψεις.

Κρήτη: Η καρατόμηση που βγήκε σε καλό

Με αφορμή ένα θανατηφόρο τροχαίο που είχε γίνει στις αρχές Ιανουαρίου του 2025,με θύμα έναν 22χρονο, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη είχε μιλήσει για αλλαγές, στο πλαίσιο των οποίων «ξηλώθηκε» η αστυνομική διεύθυνση Χανίων.

Τότε ανέλαβαν ο νέος ταξίαρχος που ήρθε από την Αθήνα, μαζί με το νέο διοικητή της Ασφάλειας Χανίων, οι οποίοι σύντομα αφού ανέλαβαν καθήκοντα, έβαλαν στο «μικροσκόπιο» κακοποιούς που είχαν συλληφθεί τη περίοδο εκείνη.

Οι πληροφορίες που απέσπασαν τους οδήγησαν τελικά στην εξάρθρωση της ευρύτερης σπείρας, με τα γνωστά αποτελέσματα.

Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, ενώ αναμένονται περαιτέρω ανακοινώσεις από τις αρμόδιες αρχές.