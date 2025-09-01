Κρήτη: Πώς εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση - Η εμπλοκή μυστήριο του αρχιμανδρίτη

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως, μετά την μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ, στην Κρήτη, για τους εμπλεκόμενους στην εγκληματική οργάνωση. Στην υπόθεση εμπλέκονται επιχειρηματίες του νησιού, αστυνομικοί, στρατιωτικοί αλλά και ιερείς.

Άτομο που δραστηριοποιείται στον χώρο των γυμναστηρίων στην περιοχή του Κολυμπαρίου φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση καθώς και δύο αδέρφια που είναι ιδιοκτήτες ξενοδοχειακών μονάδων και beach bar στην περιοχή των Χανίων. Τα τρία αυτά άτομα φαίνεται πως είχαν αρχηγικό ρόλο.

Επίσης συμμετείχαν αλλοδαποί για την διακίνηση των ναρκωτικών, ενώ ο αστυνομικός και οι στρατιωτικοί φαίνεται να κάλυπταν τα μέλη της οργάνωσης.

Κάποια από τα μέλη της οργάνωσης είχαν επίσης εμπλοκή σε υπόθεση απαγωγής επιχειρηματία στην Κρήτη στο παρελθόν, η οποία είχε συνταράξει το πανελλήνιο.

Σύμφωνα με τον ιδιωτικό ερευνητή Γιώργο Τσούκαλη, υπάρχουν πληροφορίες ότι στην υπόθεση εμπλέκεται και ένας αρχιμανδρίτης. Η εμπλοκή του αφορά κάποια αγοραπωλησία όπως ανέφερε ο κ. Τσούκαλης, ενώ δεν απέκλεισε την αποκάλυψη νέων στοιχείων που θα είναι συνταρακτικά.

Αύριο το πρωί αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις της ΕΛΑΣ στα Χανιά για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης.

Κρήτη: Πώς εξαρθρώθηκε το κύκλωμα

Το «κουβάρι» της εγκληματικής πλεκτάνης με «πλοκάμια» σε αστυνομία και στρατό, άρχισε να ξετυλίγεται πριν από ένα χρόνο.

Αρχές του 2024, ένας εκρηκτικός μηχανισμός είχε μπει σε σπίτι αστυνομικού στα Χανιά και εξερράγη. Τότε οι συνάδελφοί του άρχισαν να ξεσκονίζουν το ιστορικό των συλλήψεών του, για να δουν εάν υπήρχε κάποιο άτομο που θα μπορούσε να είχε προβεί σε εκδικητικό χτύπημα.

Οδηγήθηκαν σε κακοποιό που είχε συλληφθεί για διακίνηση ναρκωτικών και εξέτιε ποινή. Ωστόσο, από τις επανασυνδέσεις του, βρέθηκαν στην αποκάλυψη της νέας εγκληματικής οργάνωσης που ένα χρόνο μετά κατάφεραν οι αστυνομικοί να εξαρθρώσουν και σήμερα να προχωρήσουν σε δεκάδες συλλήψεις.

Κρήτη: Η καρατόμηση που βγήκε σε καλό

Με αφορμή ένα θανατηφόρο τροχαίο που είχε γίνει στις αρχές Ιανουαρίου του 2025,με θύμα έναν 22χρονο, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη είχε μιλήσει για αλλαγές, στο πλαίσιο των οποίων «ξηλώθηκε» η αστυνομική διεύθυνση Χανίων.

Τότε ανέλαβαν ο νέος ταξίαρχος που ήρθε από την Αθήνα, μαζί με το νέο διοικητή της Ασφάλειας Χανίων, οι οποίοι σύντομα αφού ανέλαβαν καθήκοντα, έβαλαν στο «μικροσκόπιο» κακοποιούς που είχαν συλληφθεί τη περίοδο εκείνη.

Οι πληροφορίες που απέσπασαν τους οδήγησαν τελικά στην εξάρθρωση της ευρύτερης σπείρας, με τα γνωστά αποτελέσματα.

Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, ενώ αναμένονται περαιτέρω ανακοινώσεις από τις αρμόδιες αρχές.