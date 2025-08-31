Κρήτη: Η καρατόμηση της ΕΛΑΣ που οδήγησε στο κύκλωμα - Στρατιωτικοί και αστυνομικοί στη σπείρα

Δεν πάνε πολλές ώρες από όταν ξεκίνησε σήμερα, Κυριακή (31/8), ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης για υποθέσεις ναρκωτικών, οπλισμού και εκβιασμών.

Και σύμφωνα με νέες πληροφορίες, αυτό το καίριο χτύπημα στην τοπική εγκληματικότητα οφείλεται κατά μέρος στην καρατόμηση που είχε γίνει στην αστυνομία Χανίων, και την αποφασιστική δράση τη νέας διεύθυνσης.

Διαβάστε ακόμα: Ένας νεκρός κάθε 14 ώρες: «Επιδημία» τα τροχαία δυστυχήματα στην Ελλάδα

Συγκεκριμένα, κομβικό ρόλο στην εξάρθρωση του κυκλώματος στη Κρήτη είχε ο Αστυνομικός Διευθυντής Χανίων, Ταξίαρχος Κανέλλος Νικολάου, που είχε έρθει σε αντικατάσταση του αποπεμφθέντος.

Κρήτη: Η απόλυση τούς βγήκε σε καλό

Με αφορμή ένα θανατηφόρο τροχαίο που είχε γίνει στις αρχές Ιανουαρίου του 2025,με θύμα έναν 22χρονο, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη είχε μιλήσει για αλλαγές, στο πλαίσιο των οποίων «ξηλώθηκε» η αστυνομική διεύθυνση Χανίων.

Τότε ανέλαβαν ο νέος ταξίαρχος που ήρθε από την Αθήνα, μαζί με το νέο διοικητή της Ασφάλειας Χανίων, οι οποίοι σύντομα αφού ανέλαβαν καθήκοντα, έβαλαν στο «μικροσκόπιο» κακοποιούς που είχαν συλληφθεί τη περίοδο εκείνη.

Οι πληροφορίες που απέσπασαν τους οδήγησαν τελικά στην εξάρθρωση της ευρύτερης σπείρας, με τα γνωστά αποτελέσματα.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ., μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 48 συλλήψεις, ενώ έχουν κατασχεθεί ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης, καθώς και πιστόλια, πολεμικά τυφέκια και οχήματα.

Η επιχείρηση συντονίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων Χανίων, με τη συνδρομή αστυνομικών δυνάμεων από τις ΟΠΚΕ Χανίων, Ηρακλείου και Ρεθύμνου, τις ΤΑΕ Χανίων και Ηρακλείου, καθώς και την ΕΚΑΜ Κρήτης.

Μέχρι στιγμής, ακόμα και αστυνομικοί και στρατιωτικοί έχουν συλληφθεί στα πλαίσια των ερευνών, που ξεκίνησαν μήνες πριν, από τον εντοπισμό ενός εμπρηστικού μηχανισμού, στο σπίτι ενός αστυνομικού στην Κρήτη.

Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, ενώ αναμένονται περαιτέρω ανακοινώσεις από τις αρμόδιες αρχές.