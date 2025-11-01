Κρήτη: Κρεμασμένος στο σπίτι του βρέθηκε 22χρονος που αυτοκτόνησε

Συγκλονίζει την τοπική κοινωνία του Ηρακλείου Κρήτης η είδηση θανάτου 22χρονου που έβαλε τέλος στη ζωή του το πρωί του Σαββάτου, (1/10) μέσα στο ίδιο του το σπίτι.
Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, ο 22χρονος εντοπίστηκε απαγχονισμένος στο σπίτι του στο Ηράκλειο από τους συγγενείς του, οι οποίοι ενημέρωσαν αμέσως το ΕΚΑΒ.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο, ωστόσο οι διασώστες δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα για να τον επαναφέρουν αφού ο 22χρονος είχε ήδη φύγει από τη ζωή.
Έπειτα κατέφθασαν και αστυνομικοί, οι οποίοι ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό, ενώ οι πιθανοί λόγοι που οδήγησαν τον νεαρό στην αυτοκτονία δεν έχουν αποκαλυφθεί μέχρι ώρας.
