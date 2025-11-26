Κρήτη: Με το «κιλό» κατάσχει παράνομα όπλα η ΕΛΑΣ - 5 συλλήψεις μόνο τη Δευτέρα

Ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα (24/11), αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου στην Κρήτη, σε περιοχές του Δήμου Αγίου Βασιλείου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν πέντε άντρες ηλικιών από 36 έως 52 ετών, κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων, καθώς στα σπίτια τους βρέθηκαν οπλοστάσια αντάξια...λόχου πεζικού.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των δράσεων που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Ρεθύμνου για την πάταξη της παράνομης οπλοκατοχής και γενικότερα την πρόληψη της εγκληματικότητας, πραγματοποίησαν έρευνες σε οικίες και λοιπούς χώρους που κατέχουν και χρησιμοποιούν οι προαναφερθέντες.

Το οπλοστάσιο στην Κρήτη | ΕΛΑΣ

Κρήτη: Το...οπλοπωλείο των συλληφθέντων

Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

-2- πολεμικά τυφέκια

-6- πιστόλια

-1- περίστροφο

-1- υποπολυβόλο

-4- κυνηγετικά όπλα

-171- φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων

-1.169- πυροδοτημένα φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων

-5- απομιμήσεις πιστολιών

-6- ξίφη και ξιφίδια

-2- ξιφολόγχες πολεμικών τυφεκίων

-1- γεμιστήρα πολεμικού τυφεκίου

-1- σκελετός περιστρόφου

-1- φυσίγγιο αντιαεροπορικού όλμου

-3- κορμοί πολεμικών τυφεκίων

-1- απομίμηση χειροβομβίδας και

-39- κροτίδες

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

