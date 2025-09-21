Κρήτη: Νεκρή μετά από έναν μήνα στη ΜΕΘ η 36χρονη από την φωτιά στο γήπεδο του ΕΓΟΗ

Έχασε την μάχη με την ζωή η 36χρονη Μαρία ένα μήνα μετά σχεδόν από την φονική φωτιά στο γήπεδο του ΕΓΟΗ.

Η 36χρονη ήταν στην εντατική προσπαθώντας να κρατηθεί ζωντανή ενώ η μάχη που έδινε ήταν άνιση καθώς είχε να αντιμετωπίσει εγκαύματα που κάλυπταν το 34% του σώματός της, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του cretapost.

Η γυναίκα τελικά υπέκυψε στα τραύματά της στο Λάτσειο Κέντρο Εγκαυμάτων του Θριάσιου Νοσοκομείου, σκορπώντας βαθιά λύπη στους συγγενείς της.

Η φονική πυρκαγιά είχε πλήξει ακόμα έναν άνθρωπο, τον 40χρονο Νίκο που είχε χάσει την ζωή του στις 26 Αυγούστου.

Η φωτιά είχε εκδηλωθεί το βράδυ της Παρασκευής στις 22 Αυγούστου, στο χώρο των αποδυτηρίων του ΕΓΟΗ στην Κρήτη την ώρα που βρισκόταν εκεί ο 40χρονος με την 36χρονη.

Μετά από τεράστιες προσπάθειες ο άνδρας κατάφερε και απεγκλωβίστηκε φέροντας όμως βαρύτατα τραύματα.

Και οι δύο προσκομίστηκαν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, διασωληνώθηκαν και μπήκαν στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ωστόσο τελικά κανείς από τους δύο δεν τα κατάφερε.

Πηγή: cretapost.gr