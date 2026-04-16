Κρήτη: Νεκρός άνδρας σε σπηλιά στα Φαλάσαρνα - Εντοπίστηκε χωρίς ρούχα

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές της Κρήτης καθώς η σορός ενός άνδρα εντοπίστηκε στην παραλία Φαλάσαρνα το μεσημέρι της Πέμπτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr ο θάνατος είναι πρόσφατος δεν πρόκειται δηλαδή για σορό σε σήψη. Ο νεκρός δεν φοράει ρούχα, ενώ η πρώτη εικόνα δεν παραπέμπει σε εγκληματική ενέργεια.

Στο σημείο σπεύδουν άνδρες από το ΑΤ Κισσάμου όπως και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από το Κέντρο Υγείας Κισσάμου.