Κρήτη: Νεκρός άνδρας σε σπηλιά στα Φαλάσαρνα - Εντοπίστηκε χωρίς ρούχα

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές της Κρήτης καθώς η σορός ενός άνδρα εντοπίστηκε στην παραλία Φαλάσαρνα το μεσημέρι της Πέμπτης.
Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr ο θάνατος είναι πρόσφατος δεν πρόκειται δηλαδή για σορό σε σήψη. Ο νεκρός δεν φοράει ρούχα, ενώ η πρώτη εικόνα δεν παραπέμπει σε εγκληματική ενέργεια.
Στο σημείο σπεύδουν άνδρες από το ΑΤ Κισσάμου όπως και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από το Κέντρο Υγείας Κισσάμου.
