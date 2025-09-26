Κρήτη: Προφυλακιστέος 56χρονος για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικων ανιψιών του

Προφυλακιστέος κρίθηκε, μετά την απολογία του, ένας 56χρονος στην Κρήτη που αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση δύο ανήλικων ανιψιών του.

Οι καταγγελίες έγιναν πρόσφατα από τις δύο γυναίκες, οι οποίες σήμερα είναι ενήλικες και διαμένουν εκτός Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι καταγγέλλουσες περιέγραψαν στις Αρχές περιστατικά και συμπεριφορές που φέρονται να συνέβησαν όταν ήταν μαθήτριες στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, η υπόθεση πήρε νέα τροπή όταν ο 56χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου για κατοχή μαχαιριού. Δικάστηκε και καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου, ενώ κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για την υπόθεση της κακοποίησης, το οποίο εκτελέστηκε άμεσα.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα, από τους οποίους έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί. Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, αποφασίστηκε η προσωρινή του κράτηση. Ο ίδιος φέρεται να αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Πηγή: Cretalive.gr