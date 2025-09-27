Κρήτη: Πρώτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου

Συναγερμός έχει σημάνει στην Κρήτη μετά την καταγραφή του πρώτου κρούσματος του ιού του Δυτικού Νείλου στο νησί. Πρόκειται για έναν 60χρονο άνδρα από χωριό του Δήμου Ηρακλείου, ο οποίος νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) με συμπτώματα μηνιγγίτιδας.

Ο ασθενής βρίσκεται σε ανοσοκαταστολή, γεγονός που εντείνει την ανησυχία των υγειονομικών αρχών.

Σύμφωνα με τον Διευθυντή Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνη Παπαδάκη, το περιστατικό χαρακτηρίζεται ως εγχώριο, καθώς ο ασθενής δεν είχε ταξιδέψει πρόσφατα. Ήδη έχει ενεργοποιηθεί το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ, με εκτεταμένους ψεκασμούς να πραγματοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή.

Παράλληλα, έχουν τοποθετηθεί παγίδες για τη συλλογή κουνουπιών, τα οποία θα εξεταστούν στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας του ΙΤΕ, ενώ εντατικοποιούνται οι έλεγχοι σε αιμοδοσίες και αιμοληψίες. Στο πλαίσιο της πρόληψης, αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα ενημέρωση των κατοίκων με τη μέθοδο «πόρτα – πόρτα», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαδάκης.

Πηγή: Ertnews.gr