Κρήτη: Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης μεταναστών νότια του Ηρακλείου - Εντοπίστηκαν τρεις νεκροί

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων του δήμου Φαιστού στην Κρήτη, όπου μέχρι στιγμής είχε ως αποτέλεσμα τη διάσωση 20 ατόμων και τον εντοπισμό τριών πτωμάτων.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, η επιχείρηση ξεκίνησε τις πρώτες πρωινές ώρες σε θαλάσσια περιοχή 15 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων και συνεχίζεται μέχρι αυτή την ώρα από δύο σκάφη της δύναμης FRONTEX και ένα εναέριο μέσο, όπως και τέσσερα παραπλέοντα σκάφη.

Τους 20 αλλοδαπούς περισυνέλεξε και μεταφέρει αυτή την ώρα στο λιμάνι των Καλών Λιμένων πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων σημαίας Παναμά.