Κρήτη: Σεισμός μεγέθους 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στα Χανιά

Ανησυχία στο δυτικό κομμάτι της Κρήτης προκάλεσε σεισμός μεγέθους 3,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε στη 1:18 τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Η σεισμική δόνηση είχε επίκεντρο 9 χιλιόμετρα Νότια- Νοτιοδυτικά της Κισσάμου στα Χανιά. Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο, το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίστηκε στα 5 χιλιόμετρα.

Οι πρώτες πληροφορίες από τα Χανιά αναφέρουν πως ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στους κατοίκους του νομού αλλά, ευτυχώς, μέχρι και αυτή την ώρα δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί πολιτών.