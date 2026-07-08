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Κρήτη: Σεισμός μεγέθους 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στα Χανιά

Η σεισμική δόνηση μεγέθους 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ είχε επίκεντρο 9 χιλιόμετρα Νότια- Νοτιοδυτικά της Κισσάμου στα Χανιά.

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Σεισμογράφοι που καταγράφουν τον σεισμό | Eurokinissi
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Ανησυχία στο δυτικό κομμάτι της Κρήτης προκάλεσε σεισμός μεγέθους 3,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε στη 1:18 τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Η σεισμική δόνηση είχε επίκεντρο 9 χιλιόμετρα Νότια- Νοτιοδυτικά της Κισσάμου στα Χανιά. Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο, το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίστηκε στα 5 χιλιόμετρα.

Οι πρώτες πληροφορίες από τα Χανιά αναφέρουν πως ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στους κατοίκους του νομού αλλά, ευτυχώς, μέχρι και αυτή την ώρα δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί πολιτών.

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