Κρήτη: Στο εδώλιο γονείς για φρικτά βασανιστήρια σε βάρος των τριών παιδιών τους

Η αυλαία μιας ανατριχιαστικής υπόθεσης άνοιξε τη Δευτέρα στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Χανίων, φέρνοντας στο φως τον πολυετή εφιάλτη που βίωναν τρία παιδιά στα χέρια των ίδιων των γονιών τους.

Σε μια διαδικασία φορτισμένη από τη μνήμη της αδελφής που δεν είναι πια στη ζωή, οι αποκαλύψεις της πρωτότοκης κόρης μέσω τηλεδιάσκεψης καθήλωσαν το ακροατήριο, περιγράφοντας μια πραγματικότητα που ξεπερνά κάθε όριο ανθρώπινης σκληρότητας.

Σημειώνεται ότι μία από τις τρεις κόρες τους ήταν ΑμεΑ και έχει φύγει από τη ζωή, ενώ οι άλλες δύο, που είναι πλέον ενήλικες, αναζητούν δικαίωση.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα zarpanews.gr, η δίκη διεκόπη λόγω ξαφνικής αδιαθεσίας της Προέδρου ενώ νωρίτερα, η κατάθεση της πρωτότοκης κόρης από το εξωτερικό όπου μένει και εργάζεται σήμερα, συγκλόνισε το ακροατήριο, καθώς περιέγραψε τον εφιάλτη που βίωνε η ίδια και οι δύο αδελφές της.

Η γυναίκα εξετάστηκε με τηλεδιάσκεψη, χάρη στο σύστημα που έχει εγκατασταθεί από πέρυσι στις αίθουσες του Πρωτοδικείου και του Εφετείου στο Δικαστικό Μέγαρο Χανίων.

Παρών στο δικαστήριο ήταν ο πατέρας, ενώ η μητέρα εκπροσωπήθηκε από τον δικηγόρο τους. Και οι δύο γονείς κατηγορούνται με βάση το άρθρο 137 Α του Ποινικού κώδικα για βασανιστήρια σε βάρος των παιδιών.

