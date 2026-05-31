Κρήτη: Στο νοσοκομείο 11χρονος - Έπεσε σε ακάλυπτο από ύψος τριών μέτρων

Στο νοσοκομείο διακομίστηκε 11χρονος καθώς φέρεται να έπεσε σε ακάλυπτο, από ύψος τριών μέτρων, στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης.

ΕΚΑΒ
ΕΚΑΒ | Eurokinissi
Εντεκάχρονο αγόρι τραυματίστηκε το βράδυ της Κυριακής (31/5) πέφτοντας σε ακάλυπτο τριών μέτρων στο κέντρο του Αγίου Νικολάου.

Σύμφωνα με πληροφορίες το παιδάκι κυνηγούσε ένα πουλί με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία του και να πέσει στο κενό.

Αμέσως κινητοποιήθηκε ΕΚΑΒ και αστυνομία και το παιδί διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Παρότι δεν εφημέρευε ακτινολόγος κλήθηκε και πήγε ο Διευθυντής του Ακτινολογικού όπου σε συνεργασία με τους γιατρούς του τμήματος επειγόντων πραγματοποίησαν τις απαραίτητες εξετάσεις.

Το παιδί που ήταν σε κατάσταση σοκ όπως μεταφέρει η ΕΡΤ, ανταποκρίθηκε και σε πρώτη φάση δεν δείχνει να έχει τραυματιστεί σοβαρά ωστόσο μεταφέρθηκε στην Παιδοχειρουργική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου για παρακολούθηση.

 

