Κρήτη: Στο νοσοκομείο «αρκετά κακοποιημένη» 3χρονη - Συνελήφθη η μητέρα, αναζητείται ο πατέρας

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ένα 3χρονο κορίτσι στην Κρήτη, ύστερα από κακοποίησή του.

Οι Αρχές έχουν συλλάβει τη μητέρα της ανήλικης, όπως ενημέρωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, επεσήμανε πως αναζητείται άλλο ένα άτομο, ένας άνδρας που έχει έχει δηλωθεί ως ο πατέρας του παιδιού και πρώην σύντροφος της μητέρας.

Η υπόθεση ήρθε στο φως όταν η ανήλικη έχασε τις αισθήσεις του σε παιδική χαρά.

Κατά την εξέτασή της διαπιστώθηκε ότι έφερε πολλαπλά τραύματα στο σώμα της, κάτι που κίνησε την έρευνα για κακοποίησή της.

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. ανέφερε ότι το παιδί «περιγράφεται ως αρκετά κακοποιημένο από τους θεράποντες ιατρούς», ενώ αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση για να αποσαφηνιστεί αν τα τραύματα έχουν προκληθεί σε βάθος χρόνου και υπό ποιες συνθήκες.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, προκειμένου να διαπιστωθεί η πλήρης έκταση της κακοποίησης και να αποδοθούν ευθύνες.