Βαρύς ο πέλεκυς στα «οικογενειακά καρτέλ» της Κρήτης: Οι κοριοί, οι διώξεις και το «κυνήγι μαγισσών»

Σε στενό κλοιό βρίσκονται τα μέλη των δύο εγκληματικών οργανώσεων που «ξηλώθηκαν» μετά από σαρωτική αστυνομική επιχείρηση. Το κύκλωμα, που είχε απλώσει τα πλοκάμια του στους δήμους Ηρακλείου και Μαλεβιζίου, διακινούσε συστηματικά μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης.

Σύμφωνα με το skai.gr, οι κατηγορούμενοι βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με βαρύτατες κακουργηματικές διώξεις που επικεντρώνονται σε τρεις άξονες:

Συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

Συστηματική διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Σοβαρές παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα πήραν προθεσμία και αναμένεται να περάσουν το κατώφλι του ανακριτή σταδιακά, από τη Δευτέρα έως την Τετάρτη, ανάλογα με τον ρόλο που φέρεται να είχαν στην ιεραρχία του κυκλώματος.

Απέναντι στον «τυφώνα» των κατηγοριών, οι συνήγοροι υπεράσπισης περνούν στην αντεπίθεση, κρατώντας ξεκάθαρες αποστάσεις από το αφήγημα των αρχών.

Ο δικηγόρος Νίκος Στειακάκης υπογράμμισε την ανάγκη να ανοίξει πλήρως η δικογραφία, ζητώντας «εξατομικευμένη και δίκαιη» μεταχείριση για τον κάθε κατηγορούμενο ξεχωριστά, ώστε να αποσαφηνιστεί η πραγματική έκταση των ευθυνών.

Ακόμη πιο αιχμηρός εμφανίστηκε ο δικηγόρος Γιώργος Κοκοσάλης. Όπως αναφέρει, σύμφωνα με το skai.gr, οι διώξεις είναι ξεκάθαρα «υπερτροφικές», καταγγέλλοντας την καταχρηστική χρήση του όρου «εγκληματική οργάνωση» από τις αρχές τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα, εξέφρασε τη βεβαιότητα πως η συγκεκριμένη βαριά κατηγορία θα καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος στο ακροατήριο.

Οι ελαφρύτερες, πλημμεληματικές πράξεις διαχωρίστηκαν από τον κύριο κορμό της δικογραφίας των ναρκωτικών και έχουν παραπεμφθεί να εκδικαστούν άμεσα στο Αυτόφωρο.

Το νομικό θρίλερ, ωστόσο, κρύβει και μια δεύτερη πράξη. Ένα εντελώς ξεχωριστό κομμάτι της δικογραφίας επικεντρώνεται σε μια υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σχολιάζοντας το επιχειρησιακό σκέλος, ο δικηγόρος Διονύσης Βέρρας άσκησε δριμεία κριτική στον τρόπο διεξαγωγής της προανάκρισης. Σύμφωνα με το skai.gr, ο Βέρρας έκανε ευθέως λόγο για «κυνήγι μαγισσών», στηλιτεύοντας το γεγονός ότι η αστυνομική έρευνα βασίστηκε σχεδόν αποκλειστικά σε άρσεις τηλεφωνικού απορρήτου.

Ανέδειξε, μάλιστα, το παράδοξο της υπόθεσης: παρότι οι αρχές κάνουν λόγο για απάτη, μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει -και ούτε έχει ποσοτικοποιηθεί- το ακριβές ύψος της υποτιθέμενης οικονομικής ζημίας.