Κρήτη: Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοουμένων μεταναστών - Συνελήφθησαν δύο άτομα ως διακινητές

Συνεχίζονται οι έρευνες στα νότια των Καλών Λιμένων του δήμου Φαιστού στο Ηράκλειο Κρήτης, για τον εντοπισμό αγνοουμένων στην θαλάσσια περιοχή, μετά το περιστατικό που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου με λέμβο που ανατράπηκε.

Στις έρευνες αυτή την ώρα συμμετέχουν σκάφος του Λιμενικού, δύο σκάφη της δύναμης Frontex και ένα ενεαέριο μέσο, όπως και τέσσερα παραπλέοντα σκάφη.

Στην ανακοίνωση από το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος αναφέρεται πως σύμφωνα με τους διασωθέντες, στην λέμβο επέβαιναν πενήντα άτομα που είχαν ξεκινήσει το βράδυ της περασμένης Πέμπτης (19-2-2026) από το Τομπρούκ της Λιβύης και είχαν καταβάλει για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα, χρηματικά ποσά από 4.000.000 λίρες Σουδάν και 220.000 γκίνε Αιγύπτου. Επίσης αναφέρεται ότι συνελήφθησαν ένας 25χρονος (υπήκοος Νότιου Σουδάν) και ένας 19χρονος (υπήκοος Σουδάν), ως οι διακινητές των υπολοίπων.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται:

Η λέμβος εντοπίστηκε από ένα φορτηγό (Φ/Γ) πλοίο σημαίας Παναμά 15 ν.μ. νότια των Καλών Λιμένων. Κατά τη διαδικασία επιβίβασης των αλλοδαπών στο Φ/Γ, η λέμβος ανατράπηκε λόγω του υψηλού κυματισμού και της μετακίνησης των επιβαινόντων στην μια πλευρά αυτής, με αποτέλεσμα να βρεθούν στη θάλασσα.

Είκοσι (20) αλλοδαποί (16 άνδρες και 4 ανήλικοι) διασώθηκαν από το πλήρωμα του Φ/Γ πλοίου, ενώ τρεις σοροί ανδρών ανασύρθηκαν από το σκάφος της Δύναμης Frontex. Οι διασωθέντες και οι σοροί μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες και στη συνέχεια στο λιμάνι του Ηρακλείου, ενώ οι 3 σοροί μεταφέρθηκαν στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικών ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Κατά τη διενεργούμενη προανάκριση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, αναγνωρίστηκαν δύο αλλοδαποί, ένας 25χρονος (υπήκοος Νότιου Σουδάν) και ένας 19χρονος (υπήκοος Σουδάν), ως οι διακινητές των υπολοίπων και συνελήφθησαν για παράβαση του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 «Παράνομη είσοδος στη χώρα», του άρθρου 25 του Ν. 5038/2023 «Διευκόλυνση» σε συνδυασμό με το άρθρο 45 του Π.Κ. «Συναυτουργία», του άρθρου 306 Π.Κ. «Έκθεση», του άρθρου 277 του Π.Κ. «Πρόκληση ναυαγίου» και του άρθρου 302 του Π.Κ. «Ανθρωποκτονία από αμέλεια». Σύμφωνα με τους διασωθέντες, στην λέμβο επέβαιναν πενήντα (50) άτομα και εκκίνησαν τις βραδινές ώρες την 19.02.26 από την περιοχή του Τομπρούκ της Λιβύης, καταβάλλοντας για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα χρηματικά ποσά μεταξύ των 4.000.000 λιρών Σουδάν και 220.000 γκίνε Αιγύπτου».