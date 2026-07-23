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Κρήτη: Συνελήφθη για κακουργήματα ο ιατροδικαστής Χανίων και ένας δικηγόρος - Το κατηγορητήριο

Ο ιατροδικαστής Χανίων και ακόμη τρία άτομα συνελήφθησαν για κακουργήματα που σχετίζονται με υπόθεση παραποίησης στοιχείων σε ποινικές υποθέσεις.

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Μετά από πολύμηνες έρευνες των αρχών, συνελήφθη σήμερα (23/7) ο ιατροδικαστής Χανίων για κακούργημα. 

Όπως μεταφέρει το zarpanews.gr, έχει συλληφθεί και Χανιώτης δικηγόρος ο οποίος φέρεται να χειριζόταν ποινικές υποθέσεις οποίος φέρεται να χειριζόταν ποινικές υποθέσεις στις οποίες φέρεται να έχει γίνει χρήση παραποιημένων εξετάσεων, όχι για νεκρούς αλλά για κατηγορούμενους. 

Ταυτόχρονα, συνελήφθη από τις αρχές και ένας καθηγητής - διευθυντής εργαστηρίου και  ένας υπάλληλος της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Κρήτης, σε εργαστηριακό πόστο, ο οποίος φέρεται να είχε συμμετοχή σε αλλοίωση αποτελεσμάτων, σύμφωνα πάντα με την αστυνομική έρευνα.

Η υπόθεση είναι κακουργηματική και η σχετική δικογραφία θα διαβιβαστεί αρμοδίως στην εισαγγελία πρωτοδικών.

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