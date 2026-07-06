Κρήτη: Θλίψη για τον ξαφνικό θάνατο της δημοσιογράφου Μαρίας Αντωνογιαννάκη - Σήμερα η κηδεία

Σήμερα, Δευτέρα (06/07), θα τελεστεί η κηδεία της 46χρονης δημοσιογράφου Μαρίας Αντωνογιαννάκη, η οποία έφυγε, ξαφνικά, από τη ζωή χθες το απόγευμα.

Η κηδεία της 46χρονης δημοσιογράφου θα γίνει σήμερα το απόγευμα στις 16:00. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Κνωσού, ενώ η σορός για βρίσκεται στον ναό για το τελευταίο αντίο από τις 15:30. Η ταφή θα γίνει στο νέο κοιμητήριο Ηρακλείου.

Ο θάνατος της Μαρίας Αντωνογιαννάκη

Τόσο η ηλικία όσο και ο τρόπος που έχασε τη ζωή της η Μαρία Αντωνογιαννάκη, έχουν προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία της Κρήτης.

Εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της, στην περιοχή του Άη Γιάννη, λίγο αφότου είχε φύγει από το σπίτι της.

Στο σημείο εκλήθη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που επιχείρησε να την επαναφέρει στη ζωή, αλλά κατέστη αδύνατο.

Η ΕΛ.ΑΣ που ενημερώθηκε για το περιστατικό, αλλά δεν έχει ξεκαθαριστεί η αιτία του θανάτου της.

Το αντίο από το ΚΡΗΤΗ ΤV

Το ΚΡΗΤΗ ΤV, όπου εργαζόταν η δημοσιογράφος, δημοσίευσε μία συγκινητική ανακοίνωση για τον ξαφνικό χαμό της.



«Η ΚΡΗΤΗ ΤV πενθεί. Ένας δικός μας άνθρωπος δεν είναι πλέον κοντά μας. Ένας άνθρωπος που μας χάριζε χαρά και ζωή. Η δική μας Μαρία. Η Μαρία μας. Όλοι μας θρηνούμε την δική μας Μαρία Αντωνογιαννάκη. Τόσο νέα, τόσο όμορφη, που έφυγε απροσδόκητα από τη ζωή σήμερα το απόγευμα. Η δική μας δημοσιογράφος, η δική μας Μαρία.

»Μια γυναίκα με ΟΛΗ τη σημασία της λέξης. Ένας άνθρωπος με ΓΕΜΑΤΗ ΖΩΗ. Η εφημερίδα «Νέα Κρήτη» πενθεί. Η ΚΡΗΤΗ ΤV το Neakriti.gr και όλα τα μέσα πενθούν. Εξαιρετική δημοσιογράφος, αλλά τι σημασία έχει η δουλειά αυτή την ώρα. Ο άνθρωπος μας έφυγε… Έφυγε τόσο άδικα και ξαφνικά. Και τόσο μικρή. 46 ετών.. Βιώνουμε το απόλυτο σοκ...

Καλό ταξίδι… Συλλυπητήρια στην οικογένεια της από όλο τον όμιλο, την οικογένεια της ΚΡΗΤΗ ΤV. Τα λόγια και οι γραμμές είναι δύσκολο να γραφτούν αυτή τη στιγμή...» αναφέρθηκε.