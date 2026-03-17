Κρήτη: Ξεκινά η δίκη για τον φρικτό θάνατο του 3χρονου Άγγελου - Η υπόθεση που σόκαρε

Αρχίζει σήμερα, Τρίτη (17/03), η δίκη για την υπόθεση θανάτου του 3χρονου Άγγελου στις 26 Ιανουαρίου 2025, ο οποίος κατέληξε μετά από βασανιστήρια της μητέρας και του πατριού του στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει το patrisnews.gr, η δίκη στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου θα γίνει υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Η υπόθεση που σόκαρε

Το παιδί, να υπενθυμιστεί, είχε υποστεί βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και άφησε την τελευταία του πνοή στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, μετά από δύο εβδομάδες νοσηλείας.

Από το ιατροδικαστικό πόρισμα προκύπτει πως το παιδί είχε βιώσει μαρτυρικές στιγμές και τα τραύματά του οφείλονται σε γροθιά και έντονο ταρακούνημα, γνωστό και ως Σύνδρομο Ανατάραξης Μωρού.

Ακόμα, είχε μώλωπες σε όλο του το σώμα - πρόσφατους και προγενέστερους - αλλά και καψίματα από τσιγάρο σε διάφορα σημεία του κορμιού του.

Η μητέρα και ο πατριός, μέχρι και τώρα, συνεχίζουν να επιρρίπτουν τις ευθύνες ο ένας στον άλλο.

Η 26χρονη μητέρα ισχυρίστηκε πως ο σύντροφός της χτύπησε τον 3χρονο με το ξύλο της κούνιας, από την άλλη ο 44χρονος ισχυρίστηκε ότι δεν τον είχε πειράξει. Είπε, επίσης, ότι ήθελε να καταγγείλει την μητέρα, αλλά φοβόταν.

Σημειώνεται πως μετά τον θάνατο του παιδιού, τα όργανά του μεταμοσχεύτηκαν σε ένα παιδί και έναν ενήλικα 37 ετών αντίστοιχα.