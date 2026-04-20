Νέο «κρούσμα» του κυκλώματος αυτόκλητων τιμωρών παιδόφιλων, που έστηναν παγίδα σε άνδρες, ρίχνοντας ως «δόλωμα» ανήλικα κορίτσια, που τους έκλειναν ραντεβού, και τελικά εμφανίζονταν μέλη της για να τους ξυλοκοπήσουν.

Αυτή την φορά το κύκλωμα φέρεται να στοχοποίησε έναν αστυνομικό στην Αθήνα, στην περιοχή της Ηλιούπολης, με πληροφορίες του MEGA, να αναφέρουν ότι η επίθεση έλαβε χώρα την στιγμή που ο άνδρας πήγε σε περίπτερο της περιοχής.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, με την ίδια πηγή να μεταδίδει πως μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί τα κίνητρα της επίθεσης. Ωστόσο, μετά από έρευνα έχει διαπιστωθεί ότι ο νεαρός αστυνομικός των ΜΑΤ, κρατούσε επαφή και αντάλλασσε φωτογραφίες με μια ανήλικη, η οποία, όπως υποστηρίζει εκείνος, πίστευε ότι ήταν ενήλικη.

Η κοπέλα φέρεται να αποτελούσε «δόλωμα» για το κύκλωμα, καθώς η επίθεση σημειώθηκε, όσο ο αστυνομικός πήγαινε να συναντήσει εκείνη και τη φίλη της. Ο ίδιος υποστήριξε μάλιστα, ότι η ομάδα των νεαρών του έχει κλέψει και το πορτοφόλι.