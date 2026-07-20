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Κρούσματα σαλμονέλας στη Λαμία: Επιβεβαιώθηκε και εργαστηριακά το βακτήριο

Επιβεβαιώθηκε εργαστηριακά το βακτήριο της σαλμονέλας που εντοπίστηκε σε παρτίδα κοτόπουλου στη Λαμία.

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Νοσοκομείο | ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΙΔΡΥΜΑ ΩΝΑΣΗ/Stelios Tzetzias
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Επιβεβαιώθηκε και εργαστηριακά ότι υπήρχε το βακτήριο της σαλμονέλας σε παρτίδα κοτόπουλου από σούπερ μάρκετ στη Λαμία

Υπενθυμίζεται ότι, δεκάδες ήταν τα κρούσματα σαλμονέλας που καταγράφηκαν στη Λαμία, σε συγκεκριμένη παρτίδα κοτόπουλου όπως μεταφέρει το lamiareport.gr. 

Αυτή τη στιγμή έχει ειδοποιηθεί η αρμόδια Διεύθυνση Κτηνιατρικής που ελέγχει τη Μονάδα της Μακεδονίας, από όπου ξεκίνησε η παρτίδα που βρέθηκε μολυσμένη, για τα αποτελέσματα των ελέγχων στη Λαμία και αναμένονται τα ευρήματα και από τους δικούς τους ελέγχους στο εκτροφείο αλλά και στο παρασκευαστήριο. Μένει να εξακριβωθεί από τα δείγματα αν υπήρχε κι άλλη μολυσμένη παρτίδα πλην αυτής που έφθασε στη Λαμία.

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