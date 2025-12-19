Κτήμα Μαργαρίτα: Ο λόγος που πωλείται το εξοχικό 8 στρεμμάτων των Παπανδρέου

Τους λόγους που οδηγούν στην πώληση του «Κτήματος Μαργαρίτα» στα Λουτρά της Ωραίας Ελένης, το οποίο ανήκει στην ιδιοκτησία της Μαργαρίτας Παπανδρέου εξήγησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» ο Ευρωβουλευτής Νίκος Παπανδρέου.

Ο ίδιος τόνισε ότι δεν πρόκειται για βίλα, αλλά για ένα σπίτι προκάτ σε παραθαλάσσιο οικόπεδο οκτώ στρεμμάτων στο οποίο λόγω ηλικίας η Μαργαρίτα Παπανδρέου δεν συνεχίζει να μένει. Παράλληλα, ο Νίκος Παπανδρέου διέψευσε ότι έχει ήδη πωληθεί για το ποσό των 1.200.000 ευρώ, και ανάφερε ότι στους λόγους που το πουλάνε είναι για να πάει ο γιος του πανεπιστήμιο.

«Τα κειμήλια δεν πωλούνται»

«Δεν υπάρχει καμία βίλα, είναι ένα οικόπεδο που αγοράστηκε το 1960. Είναι ένα μικρό προκάτ σπίτι. Είναι σε διαδικασία, χρόνια τώρα προς πώληση για πολλούς και διάφορους λόγους.

Δεν υπάρχει κειμήλιο. Είναι πλαστικές καρέκλες, πλαστικά τραπέζια. Πάρα πολύ απλό σπίτι, προκάτ. Η Μαργαρίτα είναι λιτή γυναίκα και δεν έζησε ποτέ με τα πολλά πολλά και πήγε εκεί όταν χώρισε από τον Ανδρέα Παπανδρέου» ανέφερε ο Νίκος Παπανδρέου.

Τα κειμήλια δεν πωλούνται είναι μέρος του Ιδρύματος Ανδρέας Παπανδρέου για ιστορικούς λόγους και ανήκουν στον λαό», ανέφερε αρχικά ο Νίκος Παπανδρέου.

Όπως ανέφερε: «Το κτήμα Μαργαρίτα για πολλά χρόνια το νοίκιαζε για γάμους και βαφτίσια για να έχει κι ένα εισόδημα. Η Μαργαρίτα τώρα ζει με τον Γιώργο και έπρεπε να μετακομίσει από εκεί γιατί η θάλασσα και η απόσταση από το νοσοκομείο, δεν την βόλευε, αφού είναι 102 ετών και χρειάζεται κάποια στήριξη από την οικογένεια.

Από τη στιγμή που δεν είναι εκεί, μπήκε σε διαδικασία πώλησης. Δεν έχουν ολοκληρωθεί αυτά» πρόσθεσε ο Ευρωβουλευτής, διαψεύδοντας ότι ήδη έχει πωληθεί για το ποσό των 1.200.000 ευρώ».

Επιπλέον, σημείωσε: «Είναι 8 στρέμματα πάνω στη θάλασσα και ο καθένας μπορεί να συλλάβει τι σημαίνει αυτό. Γιατί το πουλάμε; Για να πάει ο γιος μου πανεπιστήμιο. Συμφωνεί και η μητέρα μου, αυτά τα θέματα θέλουν και οικονομική στήριξη. Τώρα δε με πιστεύει κανείς με αυτά που λέω, ο καθένας έχει βγάλει γνώμες για την οικογένεια. Όσοι με ξέρουν, ξέρουν ότι λέω την αλήθεια».

