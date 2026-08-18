Κτηματολόγιο: Τι μπορεί να σημαίνει μια αεροφωτογραφία του 1945 για ακίνητα και ιδιοκτησίες

Η νέα ψηφιακή υπηρεσία του Κτηματολογίου δίνει πρόσβαση σε 386.000 αεροφωτογραφίες, όμως η σημασία αυτού του αρχείου δεν περιορίζεται στην καταγραφή της εξέλιξης μιας περιοχής. Οι παλαιότερες αεροφωτογραφίες εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται σε υποθέσεις που αφορούν ακίνητα, δασικούς χαρακτηρισμούς και ιδιοκτησιακά ζητήματα. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η αεροφωτογράφηση του 1945, καθώς η εικόνα που είχε τότε μια έκταση μπορεί ακόμη και σήμερα να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται.

Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η αεροφωτογράφηση του 1945 αποτελεί το πρώτο πλήρες γεωχωρικό σύνολο που καλύπτει ολόκληρη την Ελλάδα. Για τον λόγο αυτό αποτέλεσε βασικό ιστορικό υπόβαθρο για την καταγραφή της μορφής και της κάλυψης της γης και χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς για τις μεταβολές που έχουν μεσολαβήσει τις επόμενες δεκαετίες.

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