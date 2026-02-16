Μενού

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 6 του Τραμ για αύριο Τρίτη - Ποιος θα είναι ο τερματικός σταθμός

Η ΣΤΑΣΥ ανακοίνωσε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 6 του Τραμ «Πικροδάφνη - Σύνταγμα» για αύριο, Τρίτη 17/02 - Πού θα σταματούν τα δρομολόγια.

Τραμ
Τραμ | Eurokinissi
Σε ισχύ τίθενται για αύριο, Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 6 του Τραμ «Πικροδάφνη - Σύνταγμα», καθώς τα δρομολόγια θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Φιξ».

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, τα παραπάνω δρομολόγια του Τραμ θα διεξάγονται στο τμήμα «Πικροδάφνη - Φιξ - Πικροδάφνη», μετά από αίτημα της Ανάπλασης Δημοσίων Χώρων Α.Ε. για την εκτέλεση έργων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας.

Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα δεν θα εξυπηρετούνται οι στάσεις «Λ. Βουλιαγμένης», «Ζάππειο» και «Σύνταγμα».

ΕΛΛΑΔΑ