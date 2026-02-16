Σε ισχύ τίθενται για αύριο, Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 6 του Τραμ «Πικροδάφνη - Σύνταγμα», καθώς τα δρομολόγια θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Φιξ».

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, τα παραπάνω δρομολόγια του Τραμ θα διεξάγονται στο τμήμα «Πικροδάφνη - Φιξ - Πικροδάφνη», μετά από αίτημα της Ανάπλασης Δημοσίων Χώρων Α.Ε. για την εκτέλεση έργων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας.

Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα δεν θα εξυπηρετούνται οι στάσεις «Λ. Βουλιαγμένης», «Ζάππειο» και «Σύνταγμα».