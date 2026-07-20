Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθηνών - Θεσσαλονίκης από το απόγευμα: Η περιοχή που επηρεάζεται

Σε ισχύ από σήμερα (20/07) στις 18:00, έως το Σάββατο 8 Αυγούστου, στις 07:00 κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον αυτοκινητόδρομο «ΑΘΕ» (Αθήνας-Θεσσαλονίκης-Ευζώνων) λόγω εκτέλεσης ασφαλτικών εργασιών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Νέας Οδού, από σήμερα, στις 18:00 έως το Σάββατο 8 Αυγούστου, στις 07:00, θα ισχύει από το 91ο χλμ. έως και το 86,3ο χλμ. αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από τη δεξιά λωρίδα.

Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 18:00 έως τις 07:00.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.