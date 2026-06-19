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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Ελληνικό: Ποιοι δρόμοι κλείνουν την Πέμπτη 25 Ιουνίου για το Rally Acropolis

Κυκλοφορικές ρυθμίσεις αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή την Πέμπτη 25 Ιουνίου στο Ελληνικό, στο πλαίσιο διεξαγωγής του φετινού Rally Acropolis.

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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις | EUROKINISSI/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
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Σε ισχύ αναμένεται να τεθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Πέμπτη 25 Ιουνίου στην περιοχή του Ελληνικού, στο πλαίσιο της διεξαγωγής της Υπερειδικής Διαδρομής του «EKO Rally Acropolis 2026».

Οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στην ευρύτερη περιοχή γύρω από το «The Ellinikon», με στόχο να διεξαχθεί με ασφάλεια η διοργάνωση.

Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας, καθώς και απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων την Πέμπτη 25-6-2026 κατά τις ώρες 08:00 έως 22:00, στις κατωτέρω οδούς:

  • Αεροπορίας, στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Λαμίας και εισόδου «The Ellinikon».
  • Ελευθερίου Βενιζέλου, στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών 29ης οδού και εισόδου «The Ellinikon».

Η Τροχαία καλεί τους θεατές να χρησιμοποιήσουν για τη μετακίνησή τους μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως Μετρό, Τραμ και λεωφορεία, ενώ συστήνει να μην σταθμεύουν τα οχήματά τους στις λεωφόρους Βουλιαγμένης, Αλίμου και Ποσειδώνος, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα στην κυκλοφορία και τροχαία ατυχήματα.

Παράλληλα, οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων και τη σχετική σήμανση για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετης κυκλοφοριακής επιβάρυνσης.

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