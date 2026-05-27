Κυκλοφοριακές ρυθμίσες σε Συγγρού και Κηφισίας: Πότε και πού θα διακοπεί η κίνηση των οχημάτων

Ταλαιπωρία για όσους οδηγούς μείνουν στην Αθήνα το προσεχές τριήμερο και μέχρι την Τετάρτη 3 Ιουνίου αφού λόγω εκτέλεσης εργασιών θα υπάρξει προσωρινή και τμηματική διακοπή κυκλοφορίας στις λεωφόρους Κηφισίας και Συγγρού και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένονται:

Στη λεωφόρο Κηφισίας στις 30 και 31 Μαΐου

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στις 30 και 31 Μαΐου στη λεωφόρο Κηφισίας, λόγω εκτέλεσης εργασιών, σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.

Ειδικότερα, κατά τις ώρες 07:00 έως 17:00 θα πραγματοποιείται προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας στην αριστερή λωρίδα της λεωφόρου, από το ύψος της λεωφόρου Αλεξάνδρας έως το ύψος του Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ, εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στις περιοχές των δήμων Αθηναίων και Αμαρουσίου.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον κάθε φορά πλάτος του οδοστρώματος.

Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να συμμορφώνονται με την υπάρχουσα οδική σήμανση.

Στη λεωφόρο Συγγρού, λόγω εργασιών στις 2 και 3 Ιουνίου

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στις 2 και 3 Ιουνίου στη Λεωφόρος Συγγρού, λόγω εκτέλεσης εργασιών, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Ειδικότερα, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην αριστερή λωρίδα της λεωφόρου Συγγρού, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Φραντζή έως το ύψος της συμβολής της με την λεωφόρου Ποσειδώνος, ως εξής:

Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη λεωφόρο Ποσειδώνος: κατά τις ώρες 07.00΄ έως 17.00΄.

Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Φραντζή: κατά τις ώρες 10.00΄ έως 17.00΄.

