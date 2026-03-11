Κυκλοφοριακή «παράλυση» γύρω από το Παίδων λόγω εργασιών της ΕΥΔΑΠ: Για πόσο ισχύουν οι ρυθμίσεις

Με δυσκολία πραγματοποιείται η κίνηση των οχημάτων πέριξ του νοσοκομείου Παίδων λόγω εργασιών της ΕΥΔΑΠ, που επηρεάζουν το οδόστρωμα της περιοχής.
Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ΓΑΔΑ, έχει τεθεί σε εφαρμογή πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Φωκίδος, από το ύψος της οδού Θηβών έως και τη συμβολή της με τη Μιχαλακοπούλου, λόγω εργασιών της ΕΥΔΑΠ.
Η διακοπή αυτή επηρεάζει άμεσα την πρόσβαση και την κίνηση περιμετρικά του νοσοκομείου Παίδων και έχει επιβαρύνει τη γύρω περιοχή.
