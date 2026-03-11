Μενού

Κυκλοφοριακή «παράλυση» γύρω από το Παίδων λόγω εργασιών της ΕΥΔΑΠ: Για πόσο ισχύουν οι ρυθμίσεις

Με δυσκολία πραγματοποιείται η κίνηση των οχημάτων πέριξ του νοσοκομείου Παίδων λόγω εργασιών της ΕΥΔΑΠ σήμερα.

Reader symbol
Newsroom
Εργασίες της ΕΥΔΑΠ
Εργασίες της ΕΥΔΑΠ | Orange Press
  • Α-
  • Α+

Με δυσκολία πραγματοποιείται η κίνηση των οχημάτων πέριξ του νοσοκομείου Παίδων λόγω εργασιών της ΕΥΔΑΠ, που επηρεάζουν το οδόστρωμα της περιοχής.

​Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ΓΑΔΑ, έχει τεθεί σε εφαρμογή πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Φωκίδος, από το ύψος της οδού Θηβών έως και τη συμβολή της με τη Μιχαλακοπούλου, λόγω εργασιών της ΕΥΔΑΠ.

Η διακοπή αυτή επηρεάζει άμεσα την πρόσβαση και την κίνηση περιμετρικά του νοσοκομείου Παίδων και έχει επιβαρύνει τη γύρω περιοχή.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ