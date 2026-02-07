Κυκλοφοριακός χάρτης Κυριακής: Ποιοι δρόμοι κλείνουν για τον 11ο Lycabettus Run

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου στην Αθήνα, εξαιτίας της διεξαγωγής του αγώνα δρόμου «11ος Lycabettus Run».
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, από τις 08:00 έως τις 13:30 θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας, καθώς και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων, στους παρακάτω δρόμους:
Κόνιαρη, από Μ. Μερκούρη έως Νικοτσαρά, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη.
Παλιγγενεσίας, σε όλο το μήκος της, και στα δύο ρεύματα, μαζί με τις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη.
Δασκαλογιάννη, σε όλο το μήκος της, και στα δύο ρεύματα, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη.
Σαρανταπήχου, σε όλο το μήκος της, και στα δύο ρεύματα, μαζί με τις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη.
Ξανθίππου, σε όλο το μήκος της, και στα δύο ρεύματα, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη.
Ευέλπιδος Ρογκάκου, σε όλο το μήκος της, και στα δύο ρεύματα, μαζί με τις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη.
Κλεομένους, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη.
Μ. Μερκούρη, από Αν. Πολέμου έως Λάχητος, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη.
Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από τα παραπάνω σημεία, να ακολουθούν την οδική σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων.
