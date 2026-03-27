Κύκλωμα ΕΦΚΑ: Ελεύθεροι με εγγύηση έως 50.000 ευρώ οι πρώτοι 7 – Ο ισχυρισμός του επιχειρηματία TikToker

Τον δρόμο για το σπίτι τους πήραν, μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους, οι πρώτοι επτά κατηγορούμενοι για την πολύκροτη υπόθεση του κυκλώματος που φέρεται να διέπραξε απάτες εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή αυστηρών περιοριστικών όρων.

Ειδικότερα, οι ανακριτικές αρχές τούς επέβαλαν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρέωση τακτικής εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους, καθώς και την καταβολή χρηματικής εγγύησης, η οποία κυμαίνεται από 10.000 έως 50.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι το υψηλότερο ποσό εγγύησης (50.000 ευρώ) επιβλήθηκε στον γνωστό επιχειρηματία - TikToker που εμπλέκεται στην υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της απολογίας τους και οι επτά κατηγορούμενοι αρνήθηκαν κατηγορηματικά τα αδικήματα που τους αποδίδονται.

Ο επιχειρηματίας, επιχειρώντας να αποτινάξει από πάνω του τις κατηγορίες, φέρεται να ισχυρίστηκε ενώπιον των αρχών: «Με προσέγγισαν λογιστές και μου είπαν ότι μπορούν να αναλάβουν τα φορολογικά και ασφαλιστικά της επιχείρησής μου και εγώ θα φρόντιζα μόνο τη μισθοδοσία. Δεν είχα ιδέα για την έκταση των ενεργειών τους».

Η δικαστική διαδικασία αναμένεται να κορυφωθεί αύριο, Πέμπτη (27/03), οπότε και έχουν κληθεί να απολογηθούν οι υπόλοιποι 15 κατηγορούμενοι. Ανάμεσά τους βρίσκονται και τρεις λογιστές, οι οποίοι, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρονται να κατείχαν αρχηγικό ρόλο στη δράση της εγκληματικής οργάνωσης.