Κύκλωμα ΕΦΚΑ: Σήμερα οι απολογίες των υπόλοιπων 15 φερόμενων μελών

Το κατώφλι του ανακριτή αναμένεται να περάσουν σήμερα, Σάββατο 28 Μαρτίου οι 15 κατηγορούμενοι για τις απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ. Οι επτά από τους 22 συνολικά κατηγορούμενους αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους το βράδυ της Παρασκευής.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για απάτες εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή που εκτιμάται ότι φτάνει τα 11 εκατ. ευρώ, μέσω εικονικών εταιρειών και πλαστών τιμολογίων.

Σε βάρος των επτά που αφέθηκαν ελεύθεροι επιβλήθηκαν οι όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της υποχρεωτικής εμφάνισης δύο φορές τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής κατοικίας τους, καθώς και χρηματικές εγγυήσεις που κυμαίνονται από 10.000 έως 50.000 ευρώ, ανάλογα με τον βαθμό εμπλοκής που αποδίδεται στον καθένα.

Η υψηλότερη εγγύηση επιβλήθηκε σε επιχειρηματία που είναι γνωστός στο TikTok, στη σύλληψη του οποίου προχώρησαν οι Αρχές, στο πλαίσιο της έρευνας για τη δράση του κυκλώματος.

Κατά πληροφορίες, και οι επτά κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις πράξεις που τους αποδίδονται. Ένας 37χρονος επιχειρηματίας φέρεται να υποστήριξε ότι είχε εμπιστευθεί λογιστές για τη διαχείριση των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων της επιχείρησής του, δηλώνοντας πως ο ίδιος ασχολούνταν αποκλειστικά με τη μισθοδοσία και δεν είχε γνώση της έκτασης των ενεργειών τους.