Κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων: Δεσμεύτηκαν ακίνητα, ξενοδοχείο και τάνκερ - Το 1 δις ευρώ ζημίας στο δημόσιο

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα παρασκευής και διακίνησης λαθραίων τσιγάρων, το οποίο μέσα σε μια 8ετία φέρεται ότι ζημίωσε το Δημόσιο κατά ένα δισ. ευρώ.

Έπειτα από έρευνα τεσσάρων μηνών και με διάταξη του επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύτηκαν ανά την Ελλάδα, 42 ακίνητα, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνεται μια ξενοδοχειακή μονάδα, βίλες, μεζονέτες, ένα εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο που γινόταν η επεξεργασία των λαθραίων τσιγάρων, 76 σκάφη, ανάμεσα στα οποία είναι 3 τάνκερ (τα δύο μεταφοράς κοντέινερ και ένα μεταφοράς πετρελαίου) και δύο εμπορικά σκάφη τα οποία προσφέρονταν για ενοικίαση, 26 πολυτελή αυτοκίνητα (Πόρσε, Land Rover κ.λπ.), φορτηγά, ρυμουλκούμενα, τροχόσπιτα κ.λπ. Επιπρόσθετα δεσμεύτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί και τραπεζικές θυρίδες.

Στην υπόθεση εμπλέκονται 38 φυσικά πρόσωπα ορισμένα εκ των οποίων έχουν ήδη προφυλακιστεί και 21 νομικά πρόσωπα (ΑΕ, ΕΠΕ, ναυτιλιακές εταιρείες κ.λπ.).

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και δύο αδέλφια με τις κωδικές ονομασίες «Πρόεδρος» και «Πούτιν» οι οποίοι φέρονται ως εγκέφαλοι του κυκλώματος, ενώ άλλα τέσσερα πρόσωπα τα οποία συνδέονται με μία οικογένεια φέρονται να είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ οι υπόλοιποι λειτουργούσαν ως συνεργοί ή «δορυφόροι» τους.

Το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος γινόταν μέσα από εταιρείες «φαντάσματα», εικονικά τιμολόγια, ψευδείς βεβαιώσεις κ.ά.