Κύκλωμα ναρκωτικών στα σχολεία: Στη φυλακή οι δώδεκα κατηγορούμενοι

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δώδεκα κατηγορούμενοι, ενήλικοι αλλά και ανήλικοι, για εγκληματική ομάδα που διακινούσε ναρκωτικά ακόμη και σε σχολεία.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι κατηγορούμενοι ξεκίνησαν να απολογούνται χθες (23/12) το πρωί και η διαδικασία ολοκληρώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, οπότε και αποφασίστηκε η προφυλάκιση όλων.

Ποιος είναι ο 20χρονος «εγκέφαλος» της οργάνωσης

O φερόμενος ως αρχηγός είναι ένας 20χρονος αλλοδαπός, ο αποκαλούμενος «Μπρα», ενώ υπαρχηγός φέρεται να ήταν 19χρονος που τον αποκαλούσαν «Κίτσο», του οποίου το σπίτι στα Πατήσια χρησιμοποιούταν ως κρυψώνα κοκαΐνης και χασίς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, το κύκλωμα είχε συγκεκριμένη ιεραρχική δομή, με τους ενήλικους συλληφθέντες να φέρονται ως οι «εγκέφαλοι» του κυκλώματος που κινούσαν τα νήματα και οργάνωναν τις «δουλειές» .

Συγκεκριμένα, ο φερόμενος ως αρχηγός αναλάμβανε την επιχειρησιακή οργάνωση και ο φερόμενος ως υπαρχηγός τον συντονισμό της δράσης.

Διαβάστε επίσης: Στρατιωτική ιεραρχία και βασανιστήρια: Πώς δρούσε το κύκλωμα με τα ναρκωτικά στα σχολεία

Η δράση του κυκλώματος

Η διακίνηση γινόταν μέσω δύο βασικών ομάδων, στις οποίες συμμετείχαν μαθητές, τόσο εντός όσο και πέριξ σχολικών χώρων. Οι ουσίες που διακινούνταν ήταν κυρίως κάνναβη και κοκαΐνη.

Η δράση του κυκλώματος εντοπίζεται στις περιοχές Άνω Χαλκηδόνα, Νέα Χαλκηδόνα, Νέα Φιλαδέλφεια και Άνω Πατήσια, με τις αρχές να κάνουν λόγο για εκατοντάδες διακινήσεις.

Οι συναντήσεις για την «μοιρασιά» γίνονταν, σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στη δικογραφία, σε πάρκο στα Πατήσια.

Παράλληλα, είχε δημιουργηθεί και τρίτη υποομάδα, η οποία υπαγόταν απευθείας στον 19χρονο υπαρχηγό. Μέλος της φέρεται να είχε αναλάβει ειδικό ρόλο, διακινώντας ναρκωτικές ουσίες εντός γηπέδου ποδοσφαιρικής ομάδας της περιοχής, κατά τη διάρκεια αγώνων.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται περισσότερες από 260 περιπτώσεις αγοραπωλησίας ναρκωτικών ενώ κατά τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν περίπου 60 γραμμάρια κοκαΐνης, 29 γραμμάρια ινδικής κάνναβης, ζυγαριές ακριβείας, πιστόλι τύπου ρέπλικα, καθώς και σύστημα υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης σε εσωτερικό χώρο.