Κύμα αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι: «Κάνω απεργία πείνας για κάθε παιδί που έχασε τη ζωή του»

Μαζικές συγκεντρώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και 46 πόλεις της Ελλάδας πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής, μετά από κάλεσμα που απηύθυνε ο απεργός πείνας Πάνος Ρούτσι, ο οποίος ζητάει την εκταφή του γιου του Ντένις, ο οποίος χάθηκε στην τραγωδία στα Τέμπη.

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε μπροστά στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, όπου ο Πάνος Ρούτσι διανύει τη 14η ημέρα απεργίας πείνας. Πλήθος σωματείων, φορέων και πολιτών εξέφρασαν τη στήριξή τους, ενώ ο ίδιος επανέλαβε ότι θα φτάσει μέχρι τέλους.

Μεταξύ άλλων οι διαδηλωτές μπροστά στη Βουλή είχαν πανό στο οποίο αναγράφονταν: «Δεν Έχουμε Οξυγόνο - Δικαιοσύνη, Παιδεία, Υγεία, Πολιτισμός, Ενημέρωση, Υποδομές».

Συγκέντρωση αλληλεγγύησς στον Πάνο Ρούτσι | Eurokinissi / Γιώργος Κονταρίνης

Στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε υπό βροχή αλλά με μεγάλη συμμετοχή συλλαλητήριο αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι. Πλήθος κόσμου με ομπρέλες, πανό και πλακάτ να διαδηλώνουν μαζί με φορείς, σωματεία και συλλόγους φοιτητών.

Πάνος Ρούτσι: «Κάνω απεργία πείνας για κάθε παιδί που έχασε τη ζωή του»

«Μέχρι σήμερα δεν ξέρω από τι πέθανε το παιδί μου. Δεν κάνω απεργία πείνας μόνο για το γιο μου, αλλά για κάθε παιδί που έχασε τη ζωή του, για κάθε μάνα και για κάθε πατέρα», είπε, μεταξύ άλλων, στην ομιλία του ο Πάνος Ρούτσι, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

«Η αγάπη του κόσμου από τη πρώτη μέρα που ήρθα εδώ με μια βαλίτσα έχει γίνει τεράστια και συνεχίζω τον αγώνα μου δεν κουράζομαι, μέχρι τέλους» δήλωσε επίσης ο κ. Ρούτσι.

Τις επόμενες μέρες αναμένονται οι απαντήσεις των αρμοδίων δικαστικών αρχών για τα αιτήματα εκταφής που κατέθεσαν οι υπόλοιποι συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής Αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι

«Από τις 14 Σεπτεμβρίου, ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του 22χρονου θύματος των Τεμπών Ντένις, κάνει απεργία πείνας στην πλατεία Συντάγματος, μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη. Εκεί όπου έχει στηθεί το ανεπίσημο μνημείο για τα θύματα των Τεμπών και για την πάνδημη απαίτηση για Δικαιοσύνη και τιμωρία των ενόχων.

Ο Π. Ρούτσι ζητάει το αυτονόητο: να επιτραπεί η εκταφή και εξέταση της σορού του γιου του. Ώστε να μπορέσει να γίνει μια πραγματική έρευνα για τα αίτια του θανάτου και, κατ' επέκταση του δυστυχήματος.

Αυτό το νόμιμο αλλά και στοιχειώδες ανθρώπινο δικαίωμα του Π. Ρούτσι, το απορρίπτει μέχρι στιγμής η δήθεν "Ανεξάρτητη Δικαιοσύνη". Με αυτόν τον τρόπο, συμβαδίζει με τις μεθοδεύσεις και εντολές της κυβέρνησης για ΣΥΓΚΑΛΥΨΗ.

Μετά από τόσα και τόσα «μπαζώματα», πριν από μερικές μέρες, με εξόφθαλμα προκλητικό και εξοργιστικό τρόπο, έγινε προσπάθεια να κλείσει άρον άρον μια δικογραφία 60.000 σελίδων, με ένα πόρισμα που βγάζει λάδι την κυβέρνηση και τους ενόχους.

Από την πρώτη μέρα, η Αστυνομία επιχείρησε να τρομοκρατήσει τον απεργό πείνας, ζητώντας του δήθεν "εξακρίβωση στοιχείων" και δείχνοντας ότι θέλει να σταματήσει την "ενοχλητική" δράση του. Τον υπερασπίστηκαν αποφασιστικά επί τόπου άλλοι συγγενείς θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών και ο κόσμος που περνάει από το Σύνταγμα.

Όπως έχει πει ο ίδιος: "Αντί να βλέπουμε μια δικαιοσύνη που θα έκανε σωστά τη δουλειά της, βλέπουμε τα πάντα να μπαζώνονται από την πρώτη μέρα… ΕΓΩ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΦΥΓΩ. ΘΑ ΜΕΙΝΩ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ".

Η συνεχιζόμενη αντίσταση των συγγενών των θυμάτων, οι μεγάλες κινητοποιήσεις όπως στις 28 Φεβρουαρίου 2025, δείχνουν ότι η κοινωνική απαίτηση για Οξυγόνο και Δικαιοσύνη δε θα υποχωρήσει! Μπορούμε και πρέπει να τιμωρήσουμε τους ενόχους των Τεμπών και της Συγκάλυψης, αλλά και της ακρίβειας, της φτώχειας, των σκανδάλων, της καταστολής.

Να στηρίξουμε έμπρακτα τον Π. Ρούτσι, κάνοντας την απεργία πείνας του ένα κέντρο αγώνα και συντονισμού.

Να προχωρήσουμε στις επόμενες μεγάλες κινητοποιήσεις. Δεν έχουμε τίποτα να περιμένουμε από την κοροϊδία των κυβερνητικών, επίσημων και στημένων "επιτροπών", "πορισμάτων" και "θεσμών". Το καθεστώς της Συγκάλυψης μπορεί και πρέπει να σπάσει στην πράξη, με τους αγώνες μας"».