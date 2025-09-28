Μαζική διαδήλωση αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι και στη Θεσσαλονίκη: Στους δρόμους υπό βροχή πλήθος κόσμου

Υπό βροχή αλλά με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιείται το συλλαλητήριο αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι στη Θεσσαλονίκη, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται αντίστοιχη κινητοποίηση στην Αθήνα.

Σε βίντεο του Orange Press Agency καταγράφεται πλήθος κόσμου με ομπρέλες, πανό και πλακάτ να διαδηλώνουν μαζί με φορείς, σωματεία και συλλόγους φοιτητών.