Μενού

Μαζική διαδήλωση αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι και στη Θεσσαλονίκη: Στους δρόμους υπό βροχή πλήθος κόσμου

Διαδήλωση αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι διοργανώθηκε και στη Θεσσαλονίκη.

Reader symbol
Newsroom
διαδήλωση Θεσσαλονίκη Πάνος Ρούτσι
Διαδήλωση αλληλεγγύσης στον Πάνο Ρούτσι στη Θεσσαλονίκη | Orange Press Agency
  • Α-
  • Α+

Υπό βροχή αλλά με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιείται το συλλαλητήριο αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι στη Θεσσαλονίκη, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται αντίστοιχη κινητοποίηση στην Αθήνα.

Διαβάστε ακόμα: Πάνος Ρούτσι: Νέα συγκέντρωση αλληλεγγύης στο Σύνταγμα – Συνεχίζεται η απεργία πείνας

Σε βίντεο του Orange Press Agency καταγράφεται πλήθος κόσμου με ομπρέλες, πανό και πλακάτ να διαδηλώνουν μαζί με φορείς, σωματεία και συλλόγους φοιτητών.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ