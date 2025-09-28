Νέα κινητοποίηση αλληλεγγύης πραγματοποιείται αυτή την ώρα στην πλατεία Συντάγματος, με πολίτες, συλλογικότητες και μέλη της Επιτροπής Αλληλεγγύης να εκφράζουν τη στήριξή τους στον Πάνο Ρούτσι, ο οποίος συνεχίζει την απεργία πείνας που ξεκίνησε πριν από αρκετές ημέρες.

Παρόμοιες δράσεις λαμβάνουν χώρα και σε άλλες πόλεις της χώρας, με στόχο την ενίσχυση του αιτήματος για δικαιοσύνη και την ικανοποίηση των διεκδικήσεων του απεργού.

Η Επιτροπή Αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι, σε ανακοίνωσή της, τονίζει πως «η απεργία πείνας είναι υπόθεση όλων μας», καλώντας την κοινωνία να σταθεί στο πλευρό του. Με συνθήματα όπως «οξυγόνο και δικαιοσύνη στους αγώνες μας» και «να γίνουν δεκτά τα δίκαια αιτήματά του», οι συγκεντρωμένοι απαιτούν άμεση ανταπόκριση από τις αρμόδιες αρχές. Μαρία Καρυστιανού & Πάνος Ρούτσι | Ξεκινά η νέα συγκέντρωση αλληλεγγύης στο Σύνταγμα Ο Πάνος Ρούτσι δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει μέχρι να υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση στα αιτήματά του.

Πηγή: Orangre Press Agency