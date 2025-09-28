Νέα κινητοποίηση αλληλεγγύης πραγματοποιείται αυτή την ώρα στην πλατεία Συντάγματος, με πολίτες, συλλογικότητες και μέλη της Επιτροπής Αλληλεγγύης να εκφράζουν τη στήριξή τους στον Πάνο Ρούτσι, ο οποίος συνεχίζει την απεργία πείνας που ξεκίνησε πριν από αρκετές ημέρες.
Παρόμοιες δράσεις λαμβάνουν χώρα και σε άλλες πόλεις της χώρας, με στόχο την ενίσχυση του αιτήματος για δικαιοσύνη και την ικανοποίηση των διεκδικήσεων του απεργού.
Πηγή: Orangre Press Agency
