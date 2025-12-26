Κυψέλη: Αυτό είναι το σημείο που βρέθηκε το ύποπτο αντικείμενο - Εξουδετερώθηκε με ελεγχόμενη έκρηξη

Σε ελεγχόμενη έκρηξη του υπόπτου αντικειμένου που εντοπίστηκε νωρίτερα σήμερα (26/12) στην Κυψέλη προχώρησε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.
Υπενθυμίζεται ότι λίγο μετά τις 16:00 σημειώθηκε διακοπή της κυκλοφορίας στη Δροσοπούλου όταν ένας περίοικος εντόπισε στην οδό Αμοργού ένα αντικείμενο τυλιγμένο με καφέ ταινία, από το οποίο εξείχε ένα καλώδιο και ειδοποίησε τις Αρχές.
Λόγω του περιστατικού, η Αστυνομία είχε διακόψει την κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Πατησίων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ωστόσο πλέον η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί.
- Συνελήφθη ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου για τη δολοφονία της: Φέρεται να της χορήγησε ηρεμιστικά
- Κατέβηκε post Τσουβέλα για τον «influencer Χριστό» μετά από αντιδράσεις: «Να σας χαίρεται η μαμά σας»
- Ακινητοποιήθηκε συρμός της Hellenic Train προς Διακοπτό: Έκκληση για βοήθεια από ορειβάτη με καρδιακά προβλήματα
- Ντύθηκε Άγιος Βασίλης ο Άρης Σπηλιωτόπουλος: Χριστουγεννιάτικες ευχές με βίντεο AI
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.