Κυψέλη: Αυτό είναι το σημείο που βρέθηκε το ύποπτο αντικείμενο - Εξουδετερώθηκε με ελεγχόμενη έκρηξη

Σε ελεγχόμενη έκρηξη του υπόπτου αντικειμένου που εντοπίστηκε νωρίτερα σήμερα (26/12) στην Κυψέλη προχώρησε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.

Υπενθυμίζεται ότι λίγο μετά τις 16:00 σημειώθηκε διακοπή της κυκλοφορίας στη Δροσοπούλου όταν ένας περίοικος εντόπισε στην οδό Αμοργού ένα αντικείμενο τυλιγμένο με καφέ ταινία, από το οποίο εξείχε ένα καλώδιο και ειδοποίησε τις Αρχές.

Λόγω του περιστατικού, η Αστυνομία είχε διακόψει την κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Πατησίων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ωστόσο πλέον η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί.

