Μενού

Κυψέλη: Αυτό είναι το σημείο που βρέθηκε το ύποπτο αντικείμενο - Εξουδετερώθηκε με ελεγχόμενη έκρηξη

Σε ελεγχόμενη έκρηξη του ύποπτου αντικειμένου που εντοπίστηκε σήμερα στην Κυψέλη (26/12) προχώρησε κλιμάκιο του ΤΕΕΜ.

Reader symbol
Newsroom
κυψέλη
Εξουδετέρωση ύποπτου αντικειμένου στην Κυψέλη | EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+

Σε ελεγχόμενη έκρηξη του υπόπτου αντικειμένου που εντοπίστηκε νωρίτερα σήμερα (26/12) στην Κυψέλη προχώρησε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.

Υπενθυμίζεται ότι λίγο μετά τις 16:00 σημειώθηκε διακοπή της κυκλοφορίας στη Δροσοπούλου όταν ένας περίοικος εντόπισε στην οδό Αμοργού ένα αντικείμενο τυλιγμένο με καφέ ταινία, από το οποίο εξείχε ένα καλώδιο και ειδοποίησε τις Αρχές.

Λόγω του περιστατικού, η Αστυνομία είχε διακόψει την κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Πατησίων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ωστόσο πλέον η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί.
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ