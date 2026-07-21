Μενού

Κυψέλη: Φωτιά σε ηλεκτρικό σκούτερ «κατάπιε» και διπλανό αυτοκίνητο - Η έκρηξη ξεσήκωσε τη γειτονιά

Ολοσχερώς καταστράφηκε ένα ΙΧ αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο στην οδό Τήνου στην Κυψέλη, όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε παρακείμενο ηλεκτρικό σκούτερ.

Reader symbol
Newsroom
Τα απανθρακωμένα οχήματα στην Κυψέλη
Τα απανθρακωμένα οχήματα στην Κυψέλη | Orange Press Agency
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Ολοσχερώς καταστράφηκε ένα ΙΧ αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο στην οδό Τήνου στην Κυψέλη, όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε παρακείμενο ηλεκτρικό σκούτερ, η οποία επεκτάθηκε στο όχημα, όπως μεταφέρει το Orange Press

Σύμφωνα με περίοικους, προηγήθηκε ένα ήχος έκρηξης και στη συνέχεια τα δύο οχήματα τυλίχθηκαν στις φλόγες. Από τη φωτιά έσκασε και το λάστιχο ενός οχήματος που ήταν σταθμευμένο στην άλλη πλευρά του δρόμου.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ