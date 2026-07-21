Κυψέλη: Φωτιά σε ηλεκτρικό σκούτερ «κατάπιε» και διπλανό αυτοκίνητο - Η έκρηξη ξεσήκωσε τη γειτονιά

Ολοσχερώς καταστράφηκε ένα ΙΧ αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο στην οδό Τήνου στην Κυψέλη, όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε παρακείμενο ηλεκτρικό σκούτερ, η οποία επεκτάθηκε στο όχημα, όπως μεταφέρει το Orange Press.

Σύμφωνα με περίοικους, προηγήθηκε ένα ήχος έκρηξης και στη συνέχεια τα δύο οχήματα τυλίχθηκαν στις φλόγες. Από τη φωτιά έσκασε και το λάστιχο ενός οχήματος που ήταν σταθμευμένο στην άλλη πλευρά του δρόμου.