Κυψέλη: Συνελήφθη 37χρονος που απείλησε με όπλο γυναίκα - θαμώνα σε κατάστημα

Ένας 37χρονος συνελήφθη από τις Αρχές καθώς απείλησε με πιστόλι μια γυναίκα θαμώνα καταστήματος στην περιοχή της Κυψέλης.

Ο δράστης είχε κρύψει το πιστόλι με γεμιστήρα και έξι φυσίγγια κάτω από σταθμευμένο όχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος αλλοδαπός συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. το Σάββατο (25/10) πρωινές ώρες στην περιοχή της Κυψέλης και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κυψέλης για παράβαση του νόμου περί όπλων και απειλή.

Ο κατηγορούμενος φέρεται ότι απείλησε με πιστόλι γυναίκα θαμώνα καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή της Κυψέλης με αφορμή μια λογομαχία, η οποία εξετράπη.

Κληθέντες αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. άμεσα μετέβησαν στο σημείο όπου ακινητοποίησαν τον 37χρονο, ενώ κατόπιν αναζητήσεων εντόπισαν κάτω από σταθμευμένο όχημα, όπου το είχε κρύψει ο κατηγορούμενος, το πιστόλι με γεμιστήρα και έξι φυσίγγια.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα και αναμένεται να σχηματιστεί δικογραφία εις βάρος του.