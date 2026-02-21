Κυψέλη: «Τον έπιασα να ασελγεί στα παιδιά - Τον κοπάνησα με τηγάνι» - Τι είπε η μητέρα των δίδυμων ΑμεΑ

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες που αποκάλυψε η μητέρα που κατήγγειλε το περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στην Κυψέλη, όταν άνδρας εισέβαλε σε σπίτι και φέρεται να κακοποίησε σεξουαλικά μίας εκ των δύο ΑμεΑ κόρων της.

Σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας ο άνδρας, μπήκε στο σπίτι, όπου διαμένουν 25χρονες δίδυμες, την ώρα που εκείνη απουσίαζε.

Η μητέρα καθώς μίλησε στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», αποκάλυψε ότι το περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια που εκείνη έλειπε από το σπίτι για 10 λεπτά επειδή είχε πάει στο φαρμακείο.

Όπως αναφέρει, όταν επέστρεψε στο σπίτι βρήκε τον δράστη να ασελγεί πάνω στη μία από τις κόρες της. Αμέσως πήρε ένα τηγάνι και τον χτύπησε, αλλά εκείνος τής επιτέθηκε και τη χτύπησε με μπουνιά στο μάτι, όπως και τη μία κόρη της.

«Τον έπιασα που ασελγούσε πάνω στα παιδιά, με τα γεννητικά του όργανα έξω. Τον κοπάνησα με ένα τηγάνι, γλίστρησα, με χτύπησε, έριξε και μπουνιά στο μάτι σε εμένα και στη κόρη μου», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, η μητέρα πήρε στα χέρια της ένα μαχαίρι, κυνηγώντας τον δράστη, ωστόσο για καλή της τύχη εκείνη τη στιγμή έφτασε η αστυνομία στο σημείο, με αποτέλεσμα εκείνος να τραπεί σε φυγή.

Όπως ενημέρωσε, «αυτός αναζητείται και έχουν στήσει καρτέρι στο σπίτι του στην Νέα Σμύρνη, μήπως πάει εκεί και τον πιάσουνε, Αλλά πιστεύω ότι μπορεί να έχει φύγει για Γερμανία κιόλας».

Στο νοσοκομείο οι δίδυμες

Όπως είπε η μητέρα, οι κόρες της νοσηλεύονται σε καλή κατάσταση στο Θριάσιο, καθώς η μια είναι τραυματισμένη από την επίθεση, ενώ και οι δύο βρίσκονται σε κατάσταση σοκ από το περιστατικό.

Ο δράστης, που είναι γνωστός στην οικογένεια, καθώς φέρεται να βοηθούσε κάνοντας διάφορες δουλειές, έχει ταυτοποιηθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, και αναζητείται.