Κυριάκος Καζάκος: Πέθανε στα 103 του ο δημοσιογράφος που παρασημοφορήθηκε για τη δράση του στην Αντίσταση

Έφυγε από τη ζωή στις 20 Αυγούστου, σε ηλικία 103 ετών, ο βετεράνος δημοσιογράφος Κυριάκος Καζάκος, ένας από τους τελευταίους εκπροσώπους της γενιάς του.

Ο Κυριάκος Καζάκος γεννήθηκε το 1923 στην Πάτρα και σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Όπως αναφέρει η ΕΣΗΕΑ, η πορεία του στη δημοσιογραφία ξεκίνησε το 1958 από την εφημερίδα «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΤΥΠΟΣ». Στη συνέχεια εργάστηκε ως ρεπόρτερ και συντάκτης ύλης σε μεγάλες εφημερίδες όπως η «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», η «ΝΙΚΗ» και η «ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ», καθώς και στα περιοδικά «ΦΑΝΤΑΣΙΑ», «ΕΙΚΟΝΕΣ» και «ΧΟΜΠΥ». Επιπλέον, συνεργάστηκε με ναυτιλιακά έντυπα, ενώ η φωνή του ακούστηκε στο Β’ Πρόγραμμα της ΕΙΡ και στο ραδιόφωνο του «ΑΝΤΕΝΝΑ».

Πέρα από τη δημοσιογραφία, ο Κυριάκος Καζάκος είχε πλούσια αντιστασιακή δράση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης, υπήρξε αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης (1941-1944) και μέλος του αντίστοιχου Πανελλήνιου Συνδέσμου Δημοσιογράφων Αγωνιστών. Για την προσφορά του στην πατρίδα, τιμήθηκε από το ΓΕΕΘΑ με Μετάλλιο και Δίπλωμα Εθνικής Αντίστασης.

Η ΕΣΗΕΑ επισημαίνει ότι σε όλη του τη ζωή παρέμεινε μαχητικός και προσηλωμένος στις αξίες της δημοσιογραφίας και στους κοινωνικούς αγώνες. Συμμετείχε ενεργά σε όλες τις διεκδικήσεις της Ένωσης και εκλεγόταν για πολλά χρόνια μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ τον αποχαιρετά με βαθύ σεβασμό, εκφράζοντας τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένειά του.