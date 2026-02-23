Λαγάνα - γίγας για την Καθαρά Δευτέρα στο Περιστέρι: Χρειάστηκαν 320 κιλά αλεύρι

Μια λαγάνα - γίγας ετοίμασαν για μία ακόμα χρονιά οι φούρνοι από το Περιστέρι και γειτονικές περιοχές στο πλαίσιο του εορτασμού της Καθαρής Δευτέρας.

Η Συντεχνία Αρτοποιών Αθηνών, Προαστίων και Περιχώρων (ΣΑΑΠΠ), σε συνεργασία με τον Δήμο Περιστερίου, διοργάνωσαν και φέτος μια μεγάλη, ανοιχτή γιορτή, με εκατοντάδες πολίτες να καταφτάνουν από νωρίς και να περιμένουν για αρκετή ώρα στην ουρά μέχρι να ανοίξουν οι πόρτες του Εκθεσιακού Κέντρου.

Περί τα 320 κιλά αλεύρι τεσσάρων ποικιλιών, 80 κιλά εκλεκτό σουσάμι, 30 λίτρα σησαμέλαιο, 22 κιλά ταχίνι, αλάτι, ζάχαρη και μαγιά ήταν όλα όσα χρειάστηκαν έμπειροι αρτοποιοί από τους φούρνους της γειτονιάς φτάνοντας σε ένα αξιοσημείωτο επίτευγμα.

Μιλώντας στο Orange Press Agency ο δήμαρχος Περιστερίου, Ανδρέας Παχατουρίδης, ευχήθηκε «καλή Σαρακοστή σε όλους, με υγεία, αισιοδοξία, χαμόγελο σε πείσμα των καιρών».

Τόνισε ότι το Περιστέρι είναι μια πρωτεύουσα δύναμης στην Αττική και για τη σημερινή ημέρα ετοιμάστηκαν να μοιραστούν 15.000 μερίδες φαγητό με εκδηλώσεις για όλη την οικογένεια και τη στέγαση δεκάδων φουσκωτών παιχνιδιών.

«Για μας τι νομίζετε ότι είναι οι Απόκριες και η Σαρακοστή; Είναι το χαμόγελο των παιδιών. Όταν χαμογελάει ένα παιδί, χαμογελάει όλη η οικογένεια. Γι' αυτό και πάλι χρόνια πολλά, με αισιοδοξία, υγεία σε πείσμα των καιρών».

Ο κ. Παχατουρίδης δήλωσε τη στήριξη του στους τοπικούς φούρνους, λέγοντας πως έπαιρνε πάντα από εκεί ψωμί και συνεχίζει να διατηρεί αυτή τη συνήθεια, προσπαθώντας και από τη θέση του δημάρχου να στηρίζει τα μαγαζιά της γειτονιάς με κεντρικές εκδηλώσεις.

«Για μας σημασία έχει ότι είστε δίπλα μας. Ο φούρναρης της γειτονιάς, ο βιοτέχνης αρτοποιός, έχει ανάγκη τη στήριξη της Πολιτείας γιατί και εμείς δύσκολα τα βγάζουμε», απάντησε ο Ιάσονας Καπλάνης, πρόεδρος της συντεχνίας αρτοποιών Αθήνας.

Σχολιάζοντας την πρωτοβουλία στο Orange Press Agency ανέφερε ότι με την εκδήλωση για τη μεγαλύτερη λαγάνα δίνεται μια ευκαιρία από τον Δήμο στους ίδιους και τους συναδέλφους του να δείξουν ότι έχουν την τέχνη στα χέρια τους. Όπως ενημέρωσε ακόμη: «Για την παρασκευή της δουλέψαμε τουλάχιστον δέκα βιοτέχνες αρτοποιοί και νομίζω ότι το αποτέλεσμα όπως φαίνεται είναι ικανοποιητικό».

Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν χιλιάδες μερίδες σαρακοστιανών εδεσμάτων, λαγάνες και κρασί, σε μια εκδήλωση η οποία κορυφώθηκε με μεγάλο παραδοσιακό γλέντι, με την τραγουδίστρια Γωγώ Τσαμπά, συνοδεία του κλαρίνου του Νεκτάριου Κοκκώνη.

Στη διανομή των γευμάτων συμμετείχαν ενεργά οι εθελοντές της ΑΜΚΕ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΤΟΣ (ΕΛΑΡΤ), μη κερδοσκοπικής εταιρείας που στοχεύει στην ανάδειξη του πολιτισμικού ρόλου του άρτου.