Λαγοκέφαλος: «Επικήρυξη» με 5,33€ το κιλό - Νέο πακέτο στήριξης για τους αλιείς

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Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε την επικήρυξη του λαγοκέφαλου, προσφέροντας αμοιβή 5,33 ευρώ ανά κιλό αλιευμένου ψαριού. Το σχέδιο αυτό θα ξεκινήσει πιλοτικά στα ανοιχτά του Νότιου Αιγαίου και την Κρήτη, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στους αλιείς των υπόλοιπων περιοχών.

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Άμεση οικονομική στήριξη

Στο πλαίσιο των μέτρων ανακοινώθηκαν συγκεκριμένα:

αλιευτικού πετρελαίου: Στα 0,16€ το λίτρο για τον Απρίλιο και τον Μάιο.

ΕπΕπιδότηση ιδότηση αλιευτικού πετρελαίου: Στα 0,12€ το λίτρο για τον Ιούνιο.

Αμοιβή εξαλίευσης λαγοκέφαλου: Η μέγιστη καθαρή αμοιβή ορίζεται στα 5,33€ το κιλό.

Με την εφαρμογή των παραπάνω μέτρων, αναμένεται να επέλθει μείωση του λειτουργικού κόστους, προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και στήριξη των τοπικών κοινωνιών.