Λαϊκές αγορές: Παράταση έως 12 μήνες για την καταγραφή και απόδοση των θέσεων

Παρατείνεται έως και δώδεκα μήνες η διαδικασία για την καταγραφή, απόδοση και προκήρυξη των θέσεων στις λαϊκές αγορές, σύμφωνα με το άρθρο 3 τροπολογίας που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τίτλο «Νέο πλαίσιο μέτρων στεγαστικής αρωγής και λοιπών ενισχύσεων μετά από φυσικές καταστροφές, βελτίωση πλαισίου κρατικής αρωγής και ιδιωτικής ασφάλισης επιχειρήσεων έναντι φυσικών καταστροφών - Τροποποιήσεις ν. 4797/2021 και ν. 5116/2024».

Το άρθρο 3 της τροπολογίας αφορά την «Παράταση προθεσμιών για την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας προκήρυξης θέσεων στις λαϊκές αγορές» και τροποποιεί το άρθρο 187 του ν. 5297/2026, το οποίο αφορά την άμεση προκήρυξη των κενών θέσεων για το σύνολο των λαϊκών αγορών.

Με τη νέα ρύθμιση, η αρχική προθεσμία των τεσσάρων μηνών για τις εργασίες διαγράμμισης και καταγραφής των θέσεων από τα αναγνωρισμένα πρωτοβάθμια σωματεία πωλητών παρατείνεται στους επτά μήνες. Από τον όγδοο μήνα αρχίζει η ανάρτηση των καταστάσεων και η διαδικασία ενστάσεων, ενώ έως τον ενδέκατο μήνα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί η επικύρωση των τελικών καταστάσεων και η απόδοση των θέσεων.

Παράλληλα, από τον ενδέκατο μήνα οι περιφέρειες και οι Φορείς Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, αναρτούν και προκηρύσσουν το σύνολο των κενών θέσεων, με την κατανομή τους μεταξύ παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών σε ποσοστό 50%-50%.

Με την παρέλευση δώδεκα μηνών από την έναρξη ισχύος της ρύθμισης, οι περιφέρειες, καθώς και οι Φορείς Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, αναρτούν τους οριστικούς πίνακες αποτελεσμάτων απόδοσης θέσης και προβαίνουν στην απόδοσή τους. Εφόσον παρέλθει άπρακτο το δωδεκάμηνο και δεν έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες, η αρμοδιότητα μεταφέρεται στο υπουργείο Ανάπτυξης.

Για τις λαϊκές αγορές στις οποίες έχει ήδη ολοκληρωθεί μία ή περισσότερες από τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 187, οι αρμόδιες περιφέρειες και οι Φορείς Λειτουργίας δύνανται να μην επαναλάβουν τις συγκεκριμένες διαδικασίες και οφείλουν να ολοκληρώσουν τις εκκρεμείς ενέργειες εντός δωδεκαμήνου.

Η ισχύς της συγκεκριμένης ρύθμισης αρχίζει από τις 29 Αυγούστου 2026.