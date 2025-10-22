Λαϊκό Λαχείο: Εορταστικό έπαθλο 150.000 ευρώ για την 28η Οκτωβρίου - Στη μισή τιμή οι λαχνοί

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για την ειδική κλήρωση της 28ης Οκτωβρίου στο Λαϊκό Λαχείο, με το παιχνίδι του ΟΠΑΠ να μοιράζει μέχρι και 150.000 ευρώ στην τυχερή πεντάδα λίγες ημέρες νωρίτερα, την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου.

Το Λαϊκό Λαχείο συμμετέχει για πρώτη φορά στην εορτή της 28ης Οκτωβρίου, με τους παίκτες να προμηθεύονται τους λαχνούς τους, μέσω του δικτύου καταστημάτων ΟΠΑΠ και των λαχειοπωλών σε όλη την Ελλάδα, στη μισή τιμή από την κανονική κλήρωση, δηλαδή με 5 ευρώ για την πεντάδα και 1 ευρώ για κάθε λαχνό.

Η 4η ειδική κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου για το 2025, θα μεταδοθεί ζωντανά την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου στις 19:00, από το κανάλι του ΟΠΑΠ στο YouTube.

Λαϊκό Λαχείο - Τα ποσά που μοιράζει στους νικητές

Εκτός από το μεγάλο έπαθλο των 150.000 ευρώ στην τυχερή πεντάδα, η ειδική κλήρωση για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, μοιράζει στους παίκτες και άλλα, μικρότερα έπαθλα:

από 5.000 ευρώ κερδίζουν οι λαχνοί που διαθέτουν τον ίδιο αριθμό με τον τυχερό λαχνό σε όλες τις άλλες σειρές.

από 200 ευρώ κερδίζουν οι δέκα πρώτοι λαχνοί από τους 119 λαχνούς κάθε σειράς που θα προκύψουν αυτόματα από τον τυχερό λαχνό της κλήρωσης

από 100 ευρώ κερδίζουν οι υπόλοιποι 109

από 10 ευρώ κερδίζουν όσες πεντάδες έχουν τον ίδιο τελευταίο αριθμό με το νικητήριο λήγοντα.

Λαϊκό Λαχείο - Δυνατότητα εκτυπωμένης μορφής

Παράλληλα, διαθέσιμη για την ειδική κλήρωση είναι και η εκτυπωμένη μορφή του Λαϊκού Λαχείου, με δυνατότητα επιλογής λήγοντα και χιλιάδας.

Οι πελάτες των καταστημάτων ΟΠΑΠ μπορούν να διαλέξουν συγκεκριμένο λήγοντα από το μηδέν έως το εννιά, συγκεκριμένη χιλιάδα, τον συνδυασμό λήγοντα και χιλιάδας, καθώς και τον τυχαίο μονό ή ζυγό λήγοντα.